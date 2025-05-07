川普下週出訪中東 擬宣布將波斯灣更名「阿拉伯灣」

波斯灣。（擷取自Google Maps）

2025/05/07 19:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）下週將出訪沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國，據2名美國官員透露，川普將在這趟中東之行中宣布，將波斯灣（Persian Gulf）更名為「阿拉伯灣」（Gulf of Arabia）。

《美聯社》報導，這2名美國官員是以不具名身分透露此消息；白宮與美國國家安全會議，目前尚未發表回應。

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波斯灣這個名稱自16世紀起便廣為人知，不過中東許多國家仍稱呼這片水域為阿拉伯灣；目前在美國版本的Google Maps上，這片水域標示為波斯灣（阿拉伯灣），Apple Maps只顯示為波斯灣，美軍則多年來都一直使用阿拉伯灣這個名詞。

川普在2017年他首任總統任內，就用阿拉伯灣稱呼這片水域，此舉引發了一場口水仗，伊朗時任總統羅哈尼（Hassan Rouhani）建議川普「去讀地理」，伊朗時任外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）也嘲諷川普，「大家都知道川普的友誼只會給出價最高的人，現在我們知道他的地理知識也是這樣」。

伊朗現任外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）週三發文說，波斯灣這個名稱「不代表任何特定國家的所有權，它反映的是對人類集體遺產的共同尊重」。

川普宣布更改水域名稱的情況已有先例，他今年1月上任後，即簽署行政命令，將美國南方的墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為「美洲灣」（Gulf of America），此舉引來墨西哥方面抗議。

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