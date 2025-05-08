婚禮飯店突停業！中國新人改去海底撈 140人「只花這些錢」超省

中國山西太原一對新人在連鎖火鍋店海底撈辦婚宴。（圖擷取自微博）

2025/05/08 00:42

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西太原一對年輕新人在連鎖火鍋店海底撈辦婚宴，邀請140名親友同歡，結帳時帳單長達2公尺，金額總花2.25萬元人民幣（約新台幣9.4萬元），比傳統婚宴經濟實惠，氣氛又熱鬧，引發網友討論。

根據報導，原本這對新人計劃在飯店辦婚宴，飯店卻突告知結束營業。時間緊迫，夫妻倆靈機一動，轉而選擇平時最愛吃的餐廳海底撈舉行婚禮，「我跟先生都是海底撈粉絲，兩年前也開過玩笑，說婚宴可以去海底撈辦，這次遇到意外，就想著乾脆創新一把！」

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新人趙小姐說，他們選擇的海底撈能容納500人，親友總共140人，相當於包了快半間店。海底撈也特別協助布置會場，包括氣球拱門、人形立牌及燈牌等，營造氛圍。夫妻倆更在現場大秀舞獅表演，為賓客帶來驚喜，而海底撈招牌的撈面舞及變臉秀也成婚宴表演的一部分，相當熱鬧。

趙小姐說，婚宴的帳單長達2公尺，費用共花2.25萬元人民幣（約新台幣9.4萬元），整體花費遠低於傳統婚宴。她說，「我覺得現在年輕人，對婚禮的看法可能和老一輩不太一樣了，更追求簡單、輕鬆愉快的狀態，大家吃得開心，玩得開心，我們也收到了美好的祝福，婚禮的意義就達到了」。

不過，火鍋店辦婚禮其實在四川、重慶等地早有先例，而且受到許多年輕人青睞，許多人說，若能在海底撈辦婚禮，自己也願意結婚，認為這種新穎又特別的婚宴形式相當親民；不過也有網友說，結婚應遵守傳統禮俗，才具有傳承意義。

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