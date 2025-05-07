靠「東京死神」起死回生？長野縣天文台因《柯南》逃過倒閉危機

日本《名偵探柯南》第28部劇場版4月18日上映，劇情在長野縣發生，當地國立天文台「野邊山宇宙電波觀測所」是取景地點之一。（圖擷取自@conan_movie 社群平台「X」）

2025/05/07 22:34

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本連載超過30年的人氣推理漫畫《名偵探柯南》，居住在米花市（東京都）的主角「江戶川柯南」所到之處必發生案件或死傷，被作者與粉絲封為「死神」。《柯南》今年最新上映、票房已破百億的劇場版，竟讓長野縣長期赤字、面臨倒閉的天文台「起死回生」，引發熱烈討論。

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綜合日媒報導，日本國民級長篇動畫《名偵探柯南》4月18日上映第28部劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》（名探偵コナン隻眼の残像）。官方昨（6）日宣布，上映19日累積票房已突破104億日圓（約新台幣21億元），不僅成為劇場版系列最快達成票房百億的作品，也讓該系列創下連續3年都達成票房百億的紀錄。

值得一提的是，這次劇場版劇情在長野縣發生，當地有座位在海拔1350公尺野邊山高原、擁有全球最大規模的電波望遠鏡的國立天文台「野邊山宇宙電波觀測所」，正是劇中取景地點之一。報導指出，這座天文台設施老舊、位置偏遠難以吸引遊客、被政府削減營運補貼，加上各項成本，導致長期入不敷出，瀕臨閉館危機。

不過，去年《名偵探柯南》官方發布新作劇場版情報與主視覺宣傳圖後，天文台的名氣成功打入大眾視野，更在今年劇場版上映後，湧入大批「聖地巡禮」朝聖粉絲。天文台官方透露，這段期間的訪客人數，與去年同期相比增加3.5倍，平日甚至暴增到10倍，館內各種導覽行程與名額更是被粉絲搶爆。

不僅如此，天文台還設立一項募款基金，迄今已經獲得超過100筆捐款，大大緩解館方營運問題。目睹《名偵探柯南》帶來的龐大觀光效益，天文台站長西村淳非常驚訝與感動，也真摯感謝每位願意捐款給館方的民眾，他透露，未來除了會將這些資金用在維護設施、採購新設備等營運上，還會積極投入科研用途。

據了解，野邊山宇宙電波觀測所於1982年建成，在1994年成為世界首座觀測到黑洞的設施，而這項重大發現，也對2020年榮獲諾貝爾物理學獎的3位研究者貢獻良多。西村淳也提到，如果有因為「柯南」來到天文台參觀，進而對太空和天文產生興趣的孩子，希望他們有機會成為探索宇宙奧祕的研究人員，或許未來還能拿下諾貝爾獎。

《名偵探柯南》官方在昨（6）日宣布，該作上映19日後，累積票房已突破104億日圓（約新台幣21億元）。（圖擷取自@conan_movie 社群平台「X」，本報合成）

目睹《名偵探柯南》帶來的龐大觀光效益，天文台站長西村淳對此感到非常驚訝與感動，也真摯感謝每位願意捐款給館方的民眾。（圖擷取自@NAOJ_Nobeyama 社群平台「X」）

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