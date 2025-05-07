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    SCALP巡弋飛彈+「鐵鎚」炸彈！印度對巴國實施外科手術式打擊

    歐洲飛彈集團研製的SCALP巡弋飛彈（英國版稱「暴風影」），多次在俄烏戰場建功。（取自烏克蘭總統辦公室）

    歐洲飛彈集團研製的SCALP巡弋飛彈（英國版稱「暴風影」），多次在俄烏戰場建功。（取自烏克蘭總統辦公室）

    2025/05/07 17:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《印度時報》報導，憑藉SCALP巡弋飛彈的長程穿透威力、「鐵鎚」（HAMMER）精準導引炸彈的靈活打擊能力，印度軍方7日發動代號「辛多爾行動」（Operation Sindoor），跨境針對位於巴基斯坦及巴控克什米爾的恐怖組織訓練營，實施了外科手術式打擊。

    印度此次行動，旨在報復今年4月22日發生於帕哈爾加姆（Pahalgam）、導致26名平民喪生的恐怖攻擊，共計九處隸屬「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LeT）與「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed, JeM）的設施遭精準摧毀。

    報導指，此次行動的核心打擊力量，來自多款尖端武器系統。包括由歐洲飛彈集團（MBDA）研製的SCALP巡弋飛彈（英國版稱「暴風影」（Storm Shadow）。這款重約1300公斤的長程空射利器，專為對敵方縱深的高價值固定目標，如強化碉堡與關鍵基礎設施，實施毀滅性精準打擊而設計。

    印度空軍飆風（Rafale）等先進戰機掛載SCALP後，具備了深入敵境執行匿蹤打擊的戰略威懾力。SCALP飛彈不僅在印度軍中服役，其卓越性能亦在伊拉克、利比亞、敘利亞等戰場得到驗證，並曾提供給烏克蘭，顯著提升其對俄軍後方目標的打擊縱深。

    另一款關鍵武器是由法國製的「鐵錘」精準導引炸彈（AASM Hammer）。此型空對地武器系統專為中程戰術任務設計，其模組化設計使其能靈活搭載GPS、紅外線影像、雷射等多種導引套件，從而能高精度獵殺固定據點，乃至移動中的敵方資產。

    據報導，在「辛多爾行動」中，「鐵鎚」飛彈被用於攻擊那些需要快速反應，與高度打擊彈性的目標，例如恐怖組織的中程設施，或潛在的動態目標。

    此外，被稱為「神風無人機」或「自殺無人機」的遊蕩彈藥（Loitering Munitions）也在本次行動中扮演了角色。這類武器能夠在目標區域上空長時間盤旋進行偵察、目標識別，並在鎖定威脅後，由遠端操控或自主發動精準攻擊。其靈活性和即時打擊能力，為現代戰場提供了新的戰術選項。

    圖為烏克蘭Su-25攻擊機發射「鐵鎚」炸彈。（擷取自烏克蘭空軍影片）

    圖為烏克蘭Su-25攻擊機發射「鐵鎚」炸彈。（擷取自烏克蘭空軍影片）

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