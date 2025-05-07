從日常違規到偷拍軍事設施 中國人在南韓犯罪破4.5萬人

中國人在南韓犯罪案件層出不窮，引發南韓社會強烈不滿，資料照。（法新社）

2025/05/07 18:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國人在南韓居留人數持續攀升，中國籍人士涉及犯罪的案例也屢創新高，從日常違規、毒品案件，甚至出現威脅國家安全的間諜行動，進而導致南韓社會要求政府採取強力措施的呼聲越來越高。

據韓媒《news1》報導，南韓警方近3年共查辦多達4萬5121名中國籍嫌犯，呈現逐年增加的趨勢。2021年為1萬4503人，2022年升至1萬5085人，2023年再增至1萬5533人，高居各國外籍犯罪人數之冠，其次為越南3410人、泰國2567人、美國1658人、烏茲別克1711人及蒙古1173人等。

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更令人憂心的是，中國籍人士的犯罪手法愈趨複雜、大膽，部分行徑甚至觸及國安底線。京畿南部警察廳安保搜查課日前以違反《軍事基地與設施保護法》罪名調查2名中國籍青少年。他們於3月18日持觀光簽證入境後，利用單眼相機與高倍望遠鏡頭，數千次拍攝南韓軍事設施、美軍基地、機場塔台及戰機，甚至持有無線電通訊裝置，引發當局對間諜活動的高度警覺。警方已對兩人實施出境管制，並交由國立科學搜查研究所及數位鑑識專家進行深入分析。

除了國安威脅，毒品問題亦浮上檯面。仁川警察廳國際犯罪調查課日前逮捕一名40多歲的中國籍男子，指控其與4名同夥於4月22日晚間在京畿道始興市住宅區集體施用甲基安非他命（冰毒），目前相關人員正在接受調查。

對此，韓國刑事法務政策研究院研究委員裴相均（Bae Sang-kyun）呼籲，南韓應對重大中國籍嫌犯建立更嚴格的入境與再入境控管制度，並建議將外籍人士的毒品與賭博前科納入邊境篩選系統。他並指出，針對涉國安事件，南韓可比照中國自身《反間諜法》標準，透過外交手段與中方交涉，防止潛在風險擴大。

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