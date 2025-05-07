川普預告宣布「震撼世界」大消息 謝金河舉這些事：不是驚奇就是驚嚇！

川普預告要宣布「震撼世界」的消息。（路透）

2025/05/07 19:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日與加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）在白宮會晤時，透露會在未來幾天宣布一個「震撼世界」（earth-shattering）的大消息，引發國際熱議。財信傳媒董事長謝金河表示，依照川普回鍋白宮以來各種言行來看，這個所謂會讓世界感到震撼的消息，不是「驚奇」就是「驚嚇」！

川普宣稱會在下週展開中東行之前，宣布一個重大聲明，還強調這個消息將震撼全世界，與貿易無關，但對某個國家和該國家的人民來說，將會是一個「驚天動地的積極發展」。這個震撼世界的消息引發外界瘋狂猜測，但具體為何不得而知，連白宮消息人士都不清楚。

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對此，謝金河今天下午在臉書發文，「川普帶給世界的不是驚奇，就是驚嚇！今天川普又透過自媒體宣布未來幾天將宣布『震撼世界』的大消息！這個範圍有點大，不好猜！也許有人會說，可能是加拿大總理卡尼和川普見面後，同意加拿大成為美國第51州！但這都只是想像。」

他接著說：「川普一向大剌剌，口無遮攔，但有些會變成驚嚇，有些會變驚奇，最好的是變成驚喜！以這次烏克蘭的稀土開採為例，這次美國財政部長貝森特和烏克蘭代表正式簽署協議，但這之前的過程卻迂迴曲折。」

「最早的一幕是2月28日澤倫斯基到白宮，當天他和川普及副總統范斯唇槍舌戰，差點演出全武行，全球實況轉播，簡直不敢置信，這是川普帶給大家的『驚嚇』！這次教宗逝世，川普否認那張教宗（AI）照片不是他製作的，但4月26日（教宗方濟各喪禮）他在梵蒂崗的教堂和澤倫斯基促膝長談，狀似父子關係，這是個『驚奇』。」

「當天在教堂外面，川普站著和澤倫斯基、法國總統馬克宏，英國首相施凱爾會談，美國和烏克蘭的關係似乎已經拍板，接下來是雙方簽署稀土開發協議。接下來是俄烏的問題，烏克蘭的戰後重建，或是像是克里米亞的問題，如果往正向發展，也許會成為『驚喜』。」

最後謝金河表示，「最近川普又說要對外國電影課100%關稅，其實美國電影競爭力世界無敵，其他國家的電影能在美國上映，且賣座的並不多，這個電影100%關稅肯定是空包彈！接下來大家就等他宣布震撼世界的大消息！」

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