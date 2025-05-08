樞密會議登場！教宗選舉首輪投票正式開始 結果全看煙囪

梵蒂岡將透拓西斯汀小聖堂的屋頂煙囪對外宣告是否順利選出新教宗，若煙囪升起白煙，即成功選出新任教宗，失敗則升起黑煙。（路透）

2025/05/08 00:54

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世後，梵蒂岡將選出新教宗，樞密會議（Conclave）已於台灣時間7日深夜11點多登場，133名樞機主教將在與外界隔離的情況選出新任教宗。

根據梵蒂岡釋出的消息，為選出第267任教宗，來自70多個國家的133位樞機主教今天上午10點（台灣時間7日下午4點）在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）集會彌撒，由高齡91歲的樞機主教團團長雷伊（Giovanni Battista Re）主持，他也是方濟各葬禮的主持人。下午4點15分（台灣時間7日晚間10點15分）左右，樞機主教們會在使徒宮（Apostolic Palace）保祿小聖堂（Pauline Chapel）誦念諸聖禱文，接著前往西斯汀小聖堂（Sistine Chapel）。

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延續數百年的樞密會議（教宗選舉會議），樞機主教們會被帶到與外界隔離的場所進行投票，梵蒂岡境內的行動訊號也會被切斷，防止任何參與樞密會議的人與外界聯繫。樞機主教們進入西斯汀小堂後，需將手放在福音書上宣讀保密誓言，絕不透露有關新教宗當選過程的細節。

稍早樞機主教們已進入西斯汀小聖堂內投票會廳，在所有參與會議的人宣讀完保密誓言後，司儀高喊「Extra omnes！（拉丁文，全體退場！）」，除了樞機主教外所有人離開會廳，大門緊閉並鎖上，目前正在進行秘密選舉程序，國際高度關注首輪投票結果。

至於投票流程，禮儀人員會向每位樞機主教分發至少2到3張選票，首席執事樞機抽籤選出3位計票員、3位蒐集選票協助員及3位復核員。投票時，樞機主教會將候選人名字寫在選票上，投入祭壇上的「聖杯」，今天是第一輪投票，但近幾個世紀以來都從未發生首輪投票就選出新教宗的事，因為首輪投票選票會非常分散。不過首輪投票仍非常重要，因為還是能選出獲得票數多的樞機主教，之後的每輪投票都會顯示哪位樞機主教擁有更多優勢，讓選票集中。

按規定，要當選教宗，候選人須獲得2/3的選票，這次共有133位樞機主教，因此當選門檻為89票。無論是否選出教宗，復核員都必須審查選票和計票員做的記錄，確保一切正確執行，審核完成後，在樞機主教們離開西斯汀小聖堂前，所有選票都會被焚燒。之後會燃燒特定化學物質，透過西斯汀小聖堂的屋頂煙囪來對外宣告是否順利選出新教宗，若煙囪升起白煙，即成功選出新任教宗，失敗則升起黑煙。

第一天首輪投票若沒結果，將會從第二天開始進行每日最多4輪的投票，上下午各2輪。假使連續3天都沒有選出教宗，投票會暫停一天進行祈禱，首席執事樞機發表一次「靈性勸勉」，然後恢復投票。接下來的7輪投票仍無結果再次暫停，改由司鐸級首席樞機進行勸勉，然後再投7輪，又無結果則由主教級首席樞機進行勸勉。倘若再7輪沒共識，就進入最終階段，樞機主教們需在上一輪中得票最多的2位候選人中選擇，但這2位不可投票，最後獲在場樞機2/3以上票數方可當選。

但預計投票時間不會太長，前2任教宗本篤16世與方濟各都是在樞密會議第2天出線，若望保祿二世則是在第3天當選。過去最長的教宗選舉持續近3年，從1268年11月到1271年9月。

所有參與會議的人宣讀完保密誓言後，司儀高喊「Extra omnes！（拉丁文，全體退場！）」，除了樞機主教外所有人離開會廳，大門緊閉並鎖上，目前正在進行秘密選舉程序。（路透）

新任教宗選舉樞密會議已於台灣時間7日深夜11點多舉行，西斯汀小堂外有大螢幕播放樞機主教們進到與外界隔離的會廳準備投票畫面。（美聯社）

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