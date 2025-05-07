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    崩潰！泰男抓到結婚24年妻偷賣淫 怒刺5刀奪命

    泰國性產業相當蓬勃，示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    泰國性產業相當蓬勃，示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    2025/05/07 16:55

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部猜納府（Chai Nat）一名男子今（7）日驚訝發現，結婚24年的妻子居然背著他在LINE性交易群組接客，一氣之下當街持刀攻擊妻子，導致對方重傷倒地，送醫後仍傷重不治。

    綜合泰媒報導，當地時間上午8時30分，39歲女子帕查琳（Phatcharin）被發現倒臥在猜納府薩帕亞區（Sapphaya）一處市場前道路上，全身是血且身中5刀。雖然救援人員緊急將她送醫搶救，但最終仍宣告不治。

    兇嫌為她的丈夫克林薩納（Kritsana），他事後並未逃離現場，而是主動向警方自首。他供稱當天早上，使用妻子的手機時，驚見妻子竟是LINE群組的性工作者，與其他男女安排交易服務。他表示，這24年來從未懷疑妻子不忠，憤怒與羞辱讓他瞬間失控。

    據了解，克林薩納沒有與妻子當面對質，而是直接衝上前攻擊。帕查琳試圖逃跑時不慎絆倒，克林薩納隨即對她拳打腳踢，並持約13公分長的刀刺向她，直到有目擊者上前制止，才終止攻擊。目前，克林薩納已被警方逮捕，表示願意承擔全部法律責任。

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