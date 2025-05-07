川普決心併吞格陵蘭？美媒爆：已下令CIA等機構加強情蒐

川普放話非要格陵蘭不可，傳美國情報網已啟動監控。（美聯社資料照）

2025/05/07 16:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華爾街日報》6日獨家報導，兩名知情人士透露，美國正加強對格陵蘭的情報蒐集工作，將國家間諜機構捲入川普總統獲取該島的計畫中。此舉凸顯川普政府獲取這座丹麥自治領土的決心。

消息指出，國家情報總監加巴德麾下數名高階官員，上週向各情報機構首長發出「情蒐重點指示」。該機密指令要求中央情報局 （CIA）、國防情報局 （DIA）及國家安全局 （NSA）等單位，運用偵察衛星、通訊攔截及地面間諜等工具，深入了解格陵蘭的獨立運動、當地對美國在島上開採資源的態度，並找出格陵蘭及丹麥境內支持美國目標的人士。這被視為川普政府為實現其多次表述的「取得格陵蘭」願望，所採取的首批具體步驟之一。

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白宮國家安全會議發言人修伊特 表示，白宮不評論情報事務，但補充說：「總統已明確表示，美國關切格陵蘭及北極地區的安全。」然而，加巴德總監在一份聲明中措辭強硬地指責：「《華爾街日報》應為協助那些企圖透過政治化及洩露機密資訊，來破壞總統的深層政府分子感到可恥。他們正在違法，並損害我國國安與民主。」丹麥駐華府大使館拒絕評論，格陵蘭總理則未立即回應置評請求。

前美國情報官員指出，這個擁有約5萬6千人口、面積達216萬平方公里的北極島嶼，過去並非美國情報蒐集的重點目標，情報資源通常會針對「可感知的威脅，而非盟國」。

自首任任期以來，川普便多次強調其購買、兼併或征服格陵蘭的決心，令丹麥及許多格陵蘭人感到驚愕與不滿。川普曾在三月向國會聯席會議表示：「我們為了國家安全乃至國際安全需要格陵蘭，我們正與所有相關方合作以試圖得到它。無論如何，我們都會得到它。」今年三月底，副總統范斯、時任國安顧問瓦爾茲及能源部長克萊特，更親訪格陵蘭，引發丹麥領袖與格陵蘭居民的憤慨。

川普在4日播出的國家廣播公司新聞網 （NBC News） 專訪中，被問及是否排除以武力奪取格陵蘭時，他並未正面否認：「我不排除此可能性。我沒說我會這麼做，但我不排除任何事。我們非常需要格陵蘭…為了國際安全，我們需要它。」

格陵蘭擁有豐富的稀土礦產及未開發的石油天然氣資源，對電動車至風力渦輪機等產業至關重要，但開採這些地下資產，在後勤上面臨極大困難。

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