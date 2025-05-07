樂極生悲！美國大叔抱回53億彩金 隔天與人衝突、襲警入獄

美國50歲男子法辛購買威力球彩券，幸運抱回高達1.67億美元（約新台幣53.8億元）的頭獎，事後帶母親與女友一起去領獎。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/05/07 16:47

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州一名50歲男子法辛（James Farthing），上月購買威力球（Powerball）彩券，幸運抱回高達1.67億美元（約新台幣53.8億元）的頭獎。然而，法辛在領獎隔天，就因為與人發生肢體衝突，加上攻擊警察，與女友一起被捕入獄，樂極生悲的慘況在網上被大肆瘋傳。

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綜合外媒報導，法辛今年4月26日去加油站購買威力球彩券，結果幸運贏得槓龜多期的頭獎，打破肯塔基州2009年所創下的紀錄，讓他興奮不已；4月28日，他帶母親格里茲爾（Linda Grizzle）與女朋友弗特瑪絲特（Jacqueline Fightmaster）一起去領獎，當時他還向媒體透露，會將這筆鉅款捐出10%給有需要的人。

未料就在法辛領獎後隔天，4月29日晚間11點，他在佛州口角聖彼得海灘（St. Pete Beach）一個渡假村內，與其他客人發生口角爭執後，上演肢體衝突。當地警方獲報趕往現場制止，然而法辛竟藉著酒意踹了一名警員的臉，女友也因酗酒不斷擾亂現場秩序，且法辛襲警後還試圖逃出渡假村，最終2人都被警方當場逮捕。

警方指出，法辛在此之前就曾有過犯罪前科，目前假釋中，這次事件他被警方指控2項毆打執法人員重罪、1項拒捕輕罪，種種不良行為違反假釋條件，已將他進行拘留，未來恐面臨進一步的法律懲處。

法辛在領獎隔天，與人發生肢體衝突，加上攻擊到場制止的警察，與女友一起被捕入獄。（翻攝自「Pinellas County Sheriff's Office」官網）

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