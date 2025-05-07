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    印巴爆發數十年最嚴重衝突至少36死 巴基斯坦總理召開緊急國安會議

    一名居住在印巴控制線（Line of Control）附近村莊的女孩，在巴基斯坦砲擊中受傷後，於印控克什米爾烏里（Uri）的醫院接受治療。（美聯社）

    一名居住在印巴控制線（Line of Control）附近村莊的女孩，在巴基斯坦砲擊中受傷後，於印控克什米爾烏里（Uri）的醫院接受治療。（美聯社）

    2025/05/07 15:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕印度與巴基斯坦7日在其爭議邊界爆發數十年來最猛烈的軍事衝突，在新德里對巴基斯坦發動致命飛彈襲擊後，雙方隨即展開激烈砲擊，據報已造成至少36人死亡。面對急劇升級的局勢，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）已於首都伊斯蘭城（Islamabad）召開國家安全委員會緊急會議，並預計將對全國發表談話。

    《法新社》報導，巴基斯坦軍方更在記者會上宣稱，在印度戰機襲擊巴基斯坦後，已於邊境擊落了5架印度軍機，其中包括3架法製飆風（Rafale）戰鬥機。這場嚴重的衝突導致雙方均有平民傷亡。伊斯蘭城方面表示，印度的空襲及後續的邊境砲火造成巴基斯坦境內26名平民死亡，其中包括4名兒童；新德里方面則稱，巴基斯坦的砲擊導致至少8名印度人死亡，另有29人受傷。

    這場衝突的規模已超過2019年雙方的交火。美國分析家庫格曼（Michael Kugelman）指出，無論是印度的打擊還是巴基斯坦的回應，其規模均已超越上次。國際社會對此高度關切，聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）發表聲明稱：「世界無法承受印度與巴基斯坦之間的軍事對抗。」

    美國總統川普表示希望戰事「儘快結束」，國務卿魯比歐已與兩國高層安全官員通話，密切關注局勢。

    巴基斯坦總理夏立夫稱印度的攻擊是「無端」且「懦弱」的，並揚言「這一令人髮指的侵略行徑不會不受懲罰。」伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）預計週三訪問新德里，此前他已訪問伊斯蘭城，顯示德黑蘭當局有意居中調解。印度週三也計畫舉行多項民防演習，而巴基斯坦旁遮普省（Punjab）及克什米爾地區的學校已停課。

    此次空襲發生數小時前，印度總理莫迪曾揚言將截斷流向巴基斯坦的跨境河水。巴基斯坦先前已警告，任何干預從印度流入其境內河川的行為都將被視為「戰爭行為」。

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