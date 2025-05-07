埼玉縣白岡市政府竄火 市政作業全面停擺
日本埼玉縣白岡市政府大樓6日發生火災，1樓窗戶被燒得焦黑及變形。（擷取自白岡市議員關田昌男/X）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本黃金週假期於昨（6）日進入最後1天，埼玉縣白岡市政府大樓卻在當天傍晚驚傳火警，消防人員歷時6小時才成功撲滅，約1300平方公尺的1樓空間幾乎全毀，所幸無人傷亡。由於災損嚴重，市政廳今日全面暫停對外業務，民眾無法辦理公務或聯繫相關單位。
據《NHK》報導，昨天當地時間11時20分左右，白岡市政府大樓1樓突然起火，保全發現火勢並緊急通報消防單位，出動20輛消防車前往搶救，最終耗費6小時才撲滅，但市政廳1樓約1300平方公尺空間已被燒毀。
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由於火警發生在非辦公時段，當時樓內僅有2名保全，並無人受傷。白岡市市長藤井榮一郎受訪表示，火警發生於作為防災據點的市政廳，令人十分遺憾。他也坦言，目前市政廳運作全面停擺，「恢復遙遙無期」。
白岡市議員關田昌男亦在社群平台「X」分享火災現場照片，可見大樓窗框扭曲、濃煙熏黑牆面，並提到起火點在稅務課附近。市政府提醒民眾，所有窗口作業暫停，直撥電話亦無法接通，相關通知將另行公告。
埼玉・白岡市役所で火事 約5時間後に鎮圧も1F部分550平方メートルが燃える 市役所にいた警備員にけがなし— あきら （@whiskeyathome） May 7, 2025
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白岡市役所の火事の現場みてきました。予想より大変な被害です。1階の税務課付近が火元と報道されていますが、1階の市民課の外壁は窓枠がねじ曲がり上の階まで煙が回ったらしく、すざましい外形です。当面のあいだ市役所業務は休止せざろうえないかも知れません。市の発表を注視してください。 pic.twitter.com/jRFZtlgkrr— 関口 昌男 （@seki2906） May 7, 2025