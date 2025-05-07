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    埼玉縣白岡市政府竄火 市政作業全面停擺

    日本埼玉縣白岡市政府大樓6日發生火災，1樓窗戶被燒得焦黑及變形。（擷取自白岡市議員關田昌男/X）

    日本埼玉縣白岡市政府大樓6日發生火災，1樓窗戶被燒得焦黑及變形。（擷取自白岡市議員關田昌男/X）

    2025/05/07 16:39

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本黃金週假期於昨（6）日進入最後1天，埼玉縣白岡市政府大樓卻在當天傍晚驚傳火警，消防人員歷時6小時才成功撲滅，約1300平方公尺的1樓空間幾乎全毀，所幸無人傷亡。由於災損嚴重，市政廳今日全面暫停對外業務，民眾無法辦理公務或聯繫相關單位。

    據《NHK》報導，昨天當地時間11時20分左右，白岡市政府大樓1樓突然起火，保全發現火勢並緊急通報消防單位，出動20輛消防車前往搶救，最終耗費6小時才撲滅，但市政廳1樓約1300平方公尺空間已被燒毀。

    由於火警發生在非辦公時段，當時樓內僅有2名保全，並無人受傷。白岡市市長藤井榮一郎受訪表示，火警發生於作為防災據點的市政廳，令人十分遺憾。他也坦言，目前市政廳運作全面停擺，「恢復遙遙無期」。

    白岡市議員關田昌男亦在社群平台「X」分享火災現場照片，可見大樓窗框扭曲、濃煙熏黑牆面，並提到起火點在稅務課附近。市政府提醒民眾，所有窗口作業暫停，直撥電話亦無法接通，相關通知將另行公告。

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