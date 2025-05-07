「未能保護猶太學生免遭騷擾」被刪補助 哥大裁減180名教職員

學生與其他人士於4月21日在紐約市哥倫比亞大學校總區大門外舉行示威活動。（路透）

2025/05/07 15:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國哥倫比亞大學6日宣布將裁減約180名教職員。此前，川普政府於今年3月以該校「未能保護猶太學生免遭反猶太騷擾」為由，取消了對這所常春藤盟校高達4億美元（約新台幣120.4億元）的聯邦補助款項。

哥倫比亞大學代理校長希普曼（Claire Shipman）在一份聲明中表示：「在整個研究項目組合中，我們不得不做出艱難的選擇。不幸的是，今天我們有近180名同事將收到不續聘或解聘通知，他們的工作全部或部分依賴於受影響的聯邦補助。這大約佔了受補助終止影響人員總數的20%。」

請繼續往下閱讀...

她進一步表示，未來幾個月校方需繼續努力以保持財務靈活，確保能投資於推動學校發展的項目。她坦言，當前高等教育界面臨巨大挑戰，校方正努力在充滿變數的環境中審慎決策。

白宮方面週二未立即回應福斯新聞網（Fox News）的置評請求。

哥倫比亞大學在今年3月初曾表示，已收到來自美國司法部衛生及公共服務部、教育部以及總務署（GSA）的聯邦行動通知，取消對該校4億美元的聯邦資助。聯邦機構指稱理由是「該校面對持續存在的猶太學生騷擾事件持續不作為」。校方當時即警告：「毫無疑問，這些資金的取消將立即衝擊大學的研究及其他關鍵職能，影響學生、教職員、研究及病患照護。」

隨後在4月，哥倫比亞大學為爭取恢復聯邦資助，一度向川普政府的要求讓步，同意禁止以隱藏身份為目的佩戴口罩、賦予36名校警新的逮捕學生權力，並任命一位資深副教務長，賦予其廣泛權力以監督中東、南亞及非洲研究學系以及巴勒斯坦研究中心。

根據希普曼的最新聲明，截至目前，「哥倫比亞大學領導層仍在持續與聯邦政府進行討論，以支持恢復這些研究獎項的運作，以及其他雖仍有效但款項未撥付的獎項。」

針對裁員，希普曼坦言，預算越來越緊，未來聯邦研究補助又充滿變數，校方不得不做出痛苦的決定。她表示，在仔細考量財務分配後，這些決定也影響了最重要的員工，校方明白這對大家來說是個壞消息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法