李在明涉違反選舉法重審案 法院宣布延後至大選後

針對李在明涉違反選舉法重審案，首爾高等法院今表示，為確保選舉活動機會公平、審判公正，重審首次庭審判日將從原先的本月15日，延後至大選之後，預定在6月18日。（美聯社）

2025/05/07 14:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓共同民主黨總統候選人李在明，先前在2審中違反公職選舉法獲判無罪的裁決，1日遭最高法院推翻，發回高等法院重審。對此首爾高等法院今表示，為確保選舉活動機會公平、審判公正，重審首次庭審判日將從原先的本月15日，延後至大選之後，預定在6月18日。

據《韓聯社》報導，負責此案重審的首爾高等法院刑事審判第7庭今日並表示，被告現為總統候選人，為確保選舉活動機會公平、審判公正，法院決定將庭審日期延後至總統大選後舉行。

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法院強調，院方一如往常地秉持不受內外任何影響和干涉，僅根據《憲法》和法律規定獨立、公正審判的案件，今日也將保持這種態度。

報導提及，李在明律師今向法庭提交延期申請書，要求將開庭日期推遲至選舉日之後。李在明以憲法第116條「保障候選人的平等競選機會」和第11條「禁止在總統候選人競選期間逮捕、拘留」為由提出延期申請。

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