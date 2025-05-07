為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    李在明涉違反選舉法重審案 法院宣布延後至大選後

    針對李在明涉違反選舉法重審案，首爾高等法院今表示，為確保選舉活動機會公平、審判公正，重審首次庭審判日將從原先的本月15日，延後至大選之後，預定在6月18日。（美聯社）

    針對李在明涉違反選舉法重審案，首爾高等法院今表示，為確保選舉活動機會公平、審判公正，重審首次庭審判日將從原先的本月15日，延後至大選之後，預定在6月18日。（美聯社）

    2025/05/07 14:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓共同民主黨總統候選人李在明，先前在2審中違反公職選舉法獲判無罪的裁決，1日遭最高法院推翻，發回高等法院重審。對此首爾高等法院今表示，為確保選舉活動機會公平、審判公正，重審首次庭審判日將從原先的本月15日，延後至大選之後，預定在6月18日。

    據《韓聯社》報導，負責此案重審的首爾高等法院刑事審判第7庭今日並表示，被告現為總統候選人，為確保選舉活動機會公平、審判公正，法院決定將庭審日期延後至總統大選後舉行。

    法院強調，院方一如往常地秉持不受內外任何影響和干涉，僅根據《憲法》和法律規定獨立、公正審判的案件，今日也將保持這種態度。

    報導提及，李在明律師今向法庭提交延期申請書，要求將開庭日期推遲至選舉日之後。李在明以憲法第116條「保障候選人的平等競選機會」和第11條「禁止在總統候選人競選期間逮捕、拘留」為由提出延期申請。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播