中國情色網美闖世貿上演「活春宮」 吸引大批路人駐足圍觀

中國一名頗有人氣的情色網美「蕎麥甜甜茶」，先前在網上發文預告，自己會出現在廣東當地的世貿中心內展示「肉體激戰」，結果事後竟真的約人前往預告地點，一起上演無碼貼窗性愛。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/05/07 14:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省近日發生一起誇張的活春宮事件，一名頗有人氣的情色網美「蕎麥甜甜茶」，先前在網上發文預告，自己會出現在廣東當地的世貿中心內展示「肉體激戰」，結果事後竟真的約人前往預告地點，一起上演無碼貼窗性愛，吸引大批路人駐足拍攝，相關影片更在網上被瘋傳。

「蕎麥甜甜茶」在本月4日於社群平台「X」（前Twitter）發文預告，她在當日晚間11點，會出現在中國廣東省廣州市海珠區的「保利世界貿易中心」D座樓內，請粉絲們敬請期待。據了解，保利世界貿易中心不僅承辦商務貿易、辦公與各種展覽，還有提供餐飲、購物、住宿等綜合服務，是當地非常有定的地標。

值得一提的是，在「蕎麥甜甜茶」發文預告日當天，有許多前往保利世界貿易中心參加動漫展的民眾，活動結束後並未馬上離去，未料竟因此目睹十分誇張的一幕。從民眾拍攝的影片顯示，「蕎麥甜甜茶」本人不僅如約現身在預告的指定地點，身穿性感泳裝的她，還與一名男子一起貼窗展示露骨又激情的香豔活春宮。

這幅畫面引得大批路人駐足圍觀，並紛紛拿出手機出來拍攝，事後還有警方獲報趕到現場調查，但相關單位並未公開「蕎麥甜甜茶」與男子是否遭到逮捕，僅確認「蕎麥甜甜茶」的X帳號目前已無法被外人瀏覽。部分中國動漫迷則對此擔憂，「蕎麥甜甜茶」做出如此誇張的淫亂行徑，會導致未來漫展等相關活動受到影響。

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