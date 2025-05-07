美副總統范斯同父異母弟弟走向政壇！ 將和辛辛那提現任市長對決

美國副總統范斯的同父異母弟弟鮑曼參選辛辛那提市長，11月將和現任市長普雷瓦爾對決。（美聯社）

2025/05/07 13:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統范斯的36歲同父異母弟弟鮑曼（Cory Bowman），6日代表共和黨在俄亥俄州辛辛那提市長初選中獲得第2高選票，將於11月和第1高票的民主黨現任市長普雷瓦爾（Aftab Pureval）展開對決。

據《BBC》報導，鮑曼先前是辛辛那提一處福音派教堂的牧師，並在當地和其他人一起經營著咖啡店，原本與政壇無關的他，在參加川普、范斯的就職典禮後受到了啟發，決定參選辛辛那提市長。

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鮑曼強調，范斯是他的兄弟，但不是他的政治顧問，雙方的政治歷程是不同的。范斯6日當天則透過X對同父異母的弟弟聲援，直指鮑曼是個熱心為社區服務的好人。

鮑曼說，這是他自己選擇的道路，希望透過從政來改變辛辛那提，他的政策包括改掉過去庇護非法移民的做法，並且打擊金融腐敗、加強城市安全。

不過，鮑曼將面臨一場非常困難的選戰，在初選中，現任市長普雷瓦爾獲得83％的選票，排名第2的他則只有13％左右，雙方將在11月決戰。辛辛那提向來是民主黨的鐵票區，已有50多年沒有選出共和黨市長。

鮑曼和范斯去年在共和黨全國代表大會上擁抱。（美聯社）

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