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    印巴衝突升級 中國外交部敦促雙方保持克制

    印度對巴基斯坦發動軍事行動，已知至少8人死亡。中國當局對此表示遺憾並表達關切，敦促雙方保持克制、避免局勢進一步惡化。圖為巴基斯坦穆里德克。（歐新社）

    印度對巴基斯坦發動軍事行動，已知至少8人死亡。中國當局對此表示遺憾並表達關切，敦促雙方保持克制、避免局勢進一步惡化。圖為巴基斯坦穆里德克。（歐新社）

    2025/05/07 14:16

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度7日凌晨對巴基斯坦發動軍事行動，已知至少8人死亡。中國當局對此表示遺憾並表達關切，敦促雙方保持克制、避免局勢進一步惡化。

    綜合《CNN》等外媒報導，中國外交部發言人今回應，「印度與巴基斯坦是無法移動的鄰國，也是中國的鄰國。我們針對當前局勢深感關切，呼籲雙方以和平與穩定大局為重，保持冷靜處理，切勿採取可能使局勢進一步複雜化的行動。」

    印度官員表示，名為「辛多爾行動」（Operation Sindoor）由印度陸軍、海軍及空軍三軍聯手從本土發起，成功空襲9個恐怖份子基地，其中4處位於巴基斯坦境內，5處位於巴基斯坦控制克什米爾。

    情報顯示，這些地點假借醫療設施掩護，實為恐怖分子基地。官員補充，打擊的目標包括被國際禁止的恐怖組織，包括「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed）、「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba）及「希真主穆斯林游擊隊」（Hizbul Mujahideen），其中「虔誠軍」與2008年孟買恐攻有關。

    報導分析，此衝突之際，中國正試圖改善與印度的關係以對抗美國壓力。而巴基斯坦是中國「一帶一路」倡議的重要支持者，據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所數據顯示，中國是巴基斯坦的主要武器供應國，近5年來，中國武器佔巴基斯坦武器進口總額的 81％。

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