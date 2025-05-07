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    中國客炫耀「窮遊」香港睡麥當勞 特首回應2字被酸爆

    中國五一假期期間有許多人前往香港旅遊。圖為遊客在尖沙咀海濱欣賞風景。（美聯社）

    中國五一假期期間有許多人前往香港旅遊。圖為遊客在尖沙咀海濱欣賞風景。（美聯社）

    2025/05/07 14:51

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕針對剛結束的中國「五一黃金週」，大批中國客到香港炫耀式「窮遊」，霸佔麥當勞座位過夜等亂象，香港特首李家超6日以「包容」2字回應，不料惹來批評，作家馮睎乾質疑港府從未包容本地一窮二白的無家者，為何要求市民歡迎「來港舔盡便宜」的中國奧客？建議李家超「何不開放禮賓府（特首官邸）」。

    《香港01》報導，4日凌晨前往油尖旺區3間麥當勞直擊，其中在北京道的麥當勞約有50人過夜，以中國人為多，他們趴在桌上休息，有人光腳躺在椅子上，一旁擺著多個行李箱。有遊客表示「快閃」香港旅遊，沒有入住酒店。

    香港作家馮睎乾今天（7日）在臉書發文，稱這些中國客還在「小紅書」和「抖音」得意炫耀自己如何在香港鑽空子、撿便宜，用一個包、一杯咖啡的價錢就能留宿一晚。

    對於李家超表示，「香港應處理好內地旅客的新旅遊模式和新喜好」，「這對香港整體的旅遊效益和經濟效益均是很正面」。馮睎乾引述香港餐飲聯業協會數據指出，現在的「五一黃金週」非但不會帶來黃金，反而成了香港餐飲業的淡季！

    馮睎乾續指，「一個地方的旅遊業如果只能吸引不花錢的低端客，非但無法帶旺生意，更會驅使本地客離境消費，根本賠了夫人又折兵，怎可能對經濟有正面影響？」

    對於李家超稱要「包容」，馮睎乾稱2019年冬至前夕，香港警方驅趕深水埗通州街公園的無家者。對於這些一窮二白的本地無家者，香港政府也沒有「包容」，為何要求市民無差別歡迎來港舔盡便宜的中國窮遊客？

    馮睎乾並稱，勿以為這些窮遊的中國人都是真窮，他援引港媒訪問一名中國女遊客說：「錢我出的起，但是出不出的起和願不願意出是兩回事，我也不覺得在麥當勞過夜很丟臉。」

    馮睎乾最後呼籲，如果李家超真要展示自己的「包容」和好客之道，建議「開放禮賓府供遊客留宿，並在微博、小紅書和抖音宣傳這個『窮遊天堂』。」

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