售可穿脫衣人物模型！ 中國玩具廠老闆等12人「賣淫穢物」判刑

這起「製作販售淫穢物品牟利」案，最大爭議就是其中一個女性模型，採取跪在地上的姿勢，上身和下體都穿有可脫卸式內衣褲，背後有一對翅膀。（圖擷取自微博）

2025/05/07 12:50

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕上海法院最近宣判了一起團夥製售「黃色人物模型」被認定為淫穢物品犯罪案。從模型工廠老闆到員工，共12人被判決涉「製作、販售淫穢物品牟利」罪，從緩刑到4年9個月不等。有中媒指出，此案疑似為人物模型被判淫穢物品犯罪第一案。

綜合中媒報導，這起「製作販售淫穢物品牟利」案，最大爭議就是其中一個女性模型，採取跪在地上的姿勢，上身和下體都穿有可脫卸式內衣褲，背後有一對翅膀；胸部和關節部位做了色素沉澱，沒有特地製作乳頭，下體簡化成一條線。

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據報導，上海寶山區人民法院的認定，除了根據公安機關的鑑定結論，還參考了2名購買模型的未滿18歲證人對於涉案模型的處置方式。法院指出，2名證人購買涉案模型後，因認為有色情內容而羞於展示，「故其詬淫性不言而喻」。

判決顯示，2名證人發現模型對胸部和下體生殖器有明顯刻畫，其中1人怕父母看到不好，特地用帶顏色的膠帶擋住了模型的胸部和下體；另1人覺得模型放學校寢室不好，在家裡擺放又怕父母看到被責備，一直把模型放在房間底下。

根據報導，該案主犯、被告人許男為牟利，在廣東省東莞市經營1家塑膠製品有限公司和1間工廠，並在淘寶等平台擁有網路門市，僱用數名員工製作、對外銷售模型類淫穢製品。該案另1名主犯是許男的下游經銷商孟男。經調查，涉案網路門市自2022年起共銷售上述經鑑定的模型猥褻物品2萬餘件，銷售金額人民幣200餘萬元（約新台幣838萬元）。案發後，警方在許男的倉庫內查扣3萬餘件模型，均被鑑定為猥褻物品。

經審查，檢察機關對許男、孟男以及工廠經理、圖面設計工程師、模型製作人員、淘寶店營運等12名被告提起公訴。今年4月9日，寶山區法院對本案做出一審宣判，許男、孟男被認定為主犯，構成製作、販賣淫穢物品牟利罪，分別被判刑4年9個月、4年3個月，併處罰金10萬元人民幣；工廠經理被判犯製作淫穢物品牟利罪，刑期9個月，併處罰5萬元人民幣。其餘9人被判緩刑。

《新京報》指出，該報記者搜索裁判文書網和人民法院案例庫中模型涉黃類案例判決發現，該案疑似是黃色模型被判淫穢物品犯罪第一案。

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