美國務院：巴勒斯坦事務辦公室將併入駐以大使館

美國駐以色列大使赫克比將在未來數週採取措施，將巴勒斯坦事務辦公室併入駐耶路撒冷大使館。（法新社資料照）

2025/05/07 14:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院週二（6日）宣布，將關閉巴勒斯坦事務辦公室，併入美國駐耶路撒冷大使館，此舉恢復了總統川普（Donald Trump）第一任期的外交架構，引發各界對美國、巴勒斯坦關係前景的關注。

綜合外媒報導，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，國務卿魯比歐（Marco Rubio）此番決定將「恢復川普第一任期，一個向美國駐以色列大使匯報、位於以色列首都的美國外交使團一致框架」。

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布魯斯補充，駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）將在未來數週採取必要措施、展開合併。盧比歐尚未宣布新的巴勒斯坦事務特使人選。

這一決策實際上切斷了巴勒斯坦事務辦公室與華府國務院的直接聯繫，將辦公室納入赫克比大使的控制中。赫克比曾公開支持以色列對約旦河西岸（West Bank）擁有神授權利，並表示「巴勒斯坦這東西其實不存在」。

布魯斯強調，關閉辦公室「並未反映對約旦河西岸或加薩人民任何向外擴展的承諾」。她將此舉定調為國務院精簡計畫的一部分，目的是「確保負責重要議題的辦公室都能共同合作，而非各自區分」。

今年3月曾有外媒披露，時任巴勒斯坦事務辦公室主任韋克塞爾（Hans Wechsel）告訴工作人員，他辭職的原因是「不同意川普政府的方向」。國務院網站目前將外交官拉梅拉（Lourdes Lamela）列為代理主任。

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