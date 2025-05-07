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    「雞餓」難耐互相殘殺 南非安樂死35萬隻雞

    南非一間養雞場因為沒錢買飼料，竟導致雞隻餓到骨瘦如柴，甚至互相啃咬。（美聯社）

    南非一間養雞場因為沒錢買飼料，竟導致雞隻餓到骨瘦如柴，甚至互相啃咬。（美聯社）

    2025/05/07 12:47

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南非一間養雞場日前因為沒有足夠的資金購買飼料，導致雞隻已經超過一週沒進食，餓到骨瘦如柴、互相啃咬，最終只能以人力介入，以35萬隻雞安樂死收場。

    《美聯》報導，南非官員昨（6）日指出，這家國有家禽公司經費不足，導致旗下養雞場缺乏飼料，雞隻長期挨餓，最後只能互相啃食止飢。

    南非全國防止虐待動物協會（NSPCA）表示，當協會成員抵達現場時，發現這間養雞場已然處於荒廢，更是無法確定有多少雞隻是同類相食而亡。據了解，本次NSPCA共拯救了50多萬隻雞，NSPCA表示，這是一個令人感到痛心的景象，骨瘦如柴的雞擠在一起相互啃食，而餵食區早已什麼都不剩。

    這些雞的擁有者是Daybreak Foods，其母公司為南非國有資產管理公司Public Investment Corp。由於雞隻太小，Daybreak Foods拒絕將牠們送至屠宰場，因此只能由NSPCA以人工安樂死的方式，來處理當中無法康復的雞隻，行動從4月30日開始，直到5月5日才結束，期間共出動75名協會成員，最終共處理超過35萬隻雞。NSPCA最後指控，整起事件都是因為Daybreak Foods未盡責任才引起的，他們超過一周沒有給雞隻投放飼料，故將以動物保護法來對Daybreak Foods提起訴訟。

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