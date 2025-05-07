CIA發策反中國人當間諜影片！ 中國怒轟：赤裸裸的挑釁

美國中央情報局（CIA）近日推出全中文策反，甚至中共高官成為美國間諜的影片，引發各界熱議。（圖翻攝自CIA官方X平台）

2025/05/07 12:14

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）近日推出全中文策反，甚至中共高官成為美國間諜的影片，引發各界熱議。對此，中國外交部昨日痛批美國，長期以來用各種卑劣手段竊取他國機密，干涉他國內政，顛覆他國政權，現在是公然蠱惑誘騙中方人員投靠，甚至直接打中國政府官員的主意，這是對中國國家利益的嚴重侵犯，是赤裸裸的政治挑釁。

CIA本月1日在社群媒體推出2段影片，針對中共高層官員以及基層幹部，呼籲與美國合作，「掌握自己的命運」。CIA局長雷克里夫說，「熱線已經開通」，希望中國人挺身而出。

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中國外交部昨（7）日例行記者會中，《環球時報》詢問對於CIA本月推出的影片有何回應？中國外交部發言人林劍表示，長期以來，美方使用各種卑劣手段竊取他國機密，干涉他國內政，顛覆他國政權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重危害國際安全和穩定。美國中央情報局在社群媒體上發布的中文影片就是另一份證據確鑿的「自供狀」。

林劍指責美國，不僅對中國惡意抹黑攻擊，而且公然蠱惑誘騙中方人員投靠，甚至直接打中國政府官員的主意，這是對中國國家利益的嚴重侵犯，是赤裸裸的政治挑釁。中方對此強烈譴責。中國將採取一切必要措施，堅決打擊境外反華勢力的滲透破壞活動，堅定維護國家主權、安全和發展利益。

CIA本月1日發布2段影片，這2段宛如電影場景的中文影片，訴求對象分別為中國高層官員以及中共基層幹部。其中1段影片主角設定為對中國體制感到幻滅的1名高官，自己仕途逐步攀升，但是眼見職位更高者一個個被「棄如敝屣」，意識到自己也岌岌可危，「一個人忽然憑空消失，也早已不是什麼罕見的事」；影片中主角考慮到家人安危，於是聯絡CIA。

另1段影片主角為中共低階官員，稱原本相信跟著黨走，就會前途無量，但是如今晉升無望，「只剩少數人在獨享」，因此決定「拒絕躺平」，選擇接觸CIA。2段影片長度都各約3分鐘，最後分別打出「你的命運掌握在你手中」、「自己的命運自己掌握」字幕，和透過「洋蔥」暗網等管道聯絡中情局的方式。

這些影片顯然旨在利用中國領導人習近平近來整肅高層官員和軍方將領，可能造成中國政府以及黨內高層不滿。雷克里夫在聲明中說，中共對美國構成最大挑戰，CIA「必須帶著急迫性、創新性和勇氣，持續回應此威脅，這些影片只是我們正在這方面努力的其中一種方式」。他也在受訪時說，熱線電話已經開通，對話將全部保密，希望中國人民挺身而出。

一名中情局官員向路透表示，中國是中情局最重要的情報工作優先對象，CIA有信心，這些影片可突破中國網路「防火長城」的限制，觸及目標受眾。

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