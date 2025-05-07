新教宗選舉7日舉行 樞密會議投票流程、當選門檻一次看

梵蒂岡今天將召開樞密會議，選出羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）的繼任者。（路透）

2025/05/07 12:14

〔中央社〕梵蒂岡今天將召開樞密會議（Conclave，另譯秘密會議），選出羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）的繼任者。

133位樞機主教上午10時（台灣時間下午4時）在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）集會彌撒，下午4時30分（台灣時間晚間10時30分）在使徒宮（Apostolic Palace）保祿小堂（Pauline Chapel）誦念諸聖禱文，然後前往西斯汀教堂（Sistine Chapel）。

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「梵蒂岡新聞」（Vatican News）報導，以下是從樞機主教投票到計票，然後將選票放在1939年啟用的鑄鐵爐中焚燒的流程細節。

●選票分發

禮儀人員向每位樞機主教分發至少2到3張選票。隨後，首席執事樞機抽籤選出3位計票員、3位負責向生病的樞機收集選票的協助員，以及3位復核員。如果被抽中者因病或其他原因無法履職，將由其他樞機補位。這是投票前的準備階段。

不過，在樞機主教們開始填寫選票前，樞機團秘書、教宗禮儀長及禮儀員必須離開西斯汀教堂。首席執事樞機之後會關閉大門，必要時可暫時打開，例如協助員去向生病的樞機收集選票後返回時。

●投票流程

按照資歷順序，每位樞機寫下心中人選後，將選票對折，高舉至目視可見，然後走向祭台，祭台上放著一個蓋有盤子的聖杯。

每位樞機主教都要大聲宣誓，然後將選票放在盤子上，藉此讓選票投入聖杯，禮成後向祭台行禮，返回座位。

因病無法自行走到祭台的樞機主教可將對折的選票交給計票員，由計票員帶到祭台以相同方式投入，毋須再次宣誓。

若有樞機主教生病留在房中，3位協助員會攜帶一定數量的選票和密封的投票箱前往，然後再返回教堂。

●計票過程

所有選票投入後，首位計票員將搖動聖杯以將選票混在一起。最後的計票員逐一取出，放入另一個空的容器。若票數與選舉人數不符，選票將全部作廢並立即重新投票；若一致，將進入正式計票。

3位計票員坐在祭台前的桌邊：第1位打開選票並查看姓名；第2位確認名字後傳給第3位；第3位則高聲宣讀，以便記錄投票結果。若遇到兩張選票看起來是出自同一人且寫有相同姓名，只記為一票；若姓名不同，兩票均無效。但無論哪種情況，整輪投票不會因此作廢。

計票結束後，計票員將各人得票總數彙整在另一張紙上。最後的計票員會在選票上穿孔，用線將所有選票串起，以便保存。

●所需多數

要當選教宗，候選人須獲得2/3選票。這次共有133位樞機主教，因此當選門檻是89票。

無論是否選出教宗，復核員都必須審查選票和計票員做的記錄，確保一切正確執行。審核完成後，在樞機主教們離開西斯汀教堂之前，所有選票都會被放入鑄鐵爐中焚燒。計票員將在樞機團秘書及禮儀員協助下負責焚燒工作。

另一座焚燒爐則設於2005年，用於燃燒特定化學物質，使西斯汀教堂屋頂煙囪升起的煙霧呈現不同顏色。若未選出教宗將釋出黑煙，若成功選出則為白煙。若當天需要進行第2輪投票，兩輪投票的選票將在第2輪結束後一起燒毀。

●投票回合

每天最多可進行4輪投票，上午兩輪，下午兩輪。若連續3天未能選出教宗，投票將暫停一天，用於祈禱、非正式討論，以及由首席執事樞機發表一次簡短的靈性勸勉。

然後恢復投票。若7輪投票仍無結果就會再次暫停，由司鐸級首席樞機進行勸勉，然後再投7輪仍無結果，則由主教級首席樞機進行勸勉。

若再7輪後仍未選出，將進入最終階段：樞機主教們須在上一輪中得票最多的兩位候選人中選擇，但這兩位不可投票。即使到這個階段，仍須獲得在場樞機2/3以上票數方可當選。

●「眼淚的房間」（Room of Tears）

一旦選出新教宗，他將移駕到「眼淚的房間」，這是西斯汀教堂旁邊的一個小房間，新教宗將在這裡換上白袍，隨後以新身分登上陽台與世人見面。

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