中國女遊客撿GoPro 冒險下潛溺斃印尼87米海底

30歲中國籍女遊客在印尼浮潛時，為了撿掉進海裡的相機而命喪異國。（擷取自微博）

2025/05/07 11:51

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子近日赴印尼旅遊，出海浮潛時意外將將GoPro相機掉落海中，竟在沒有任何潛水裝備的情況下二度跳海試圖撿回，最終不幸失蹤，隔日遺體被發現沉入87公尺深的海底。

綜合外媒報導，30歲中國籍遊客張曉涵（音譯，Zhang Xiao Han）本月2日上午與11名友人在印尼東加里曼丹省卡卡班島（Kakaban Island）浮潛，期間不慎將自己的GoPro相機掉入海中，竟未佩戴潛水裝備下，再次跳入海中試圖撈回，結果自此失去蹤影。

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當地搜救機構隨即出動組成聯合搜救隊伍展開海上搜索。經過一夜搜救，潛水員3日在海底87公尺深處發現張曉涵遺體，動員至少3名潛水員多次嘗試後，才將遺體成功打撈上岸。目前，遺體已送往當地醫院進行檢查與身份確認，印尼警方也正聯繫家屬處理後續事宜，暫未公布更多細節。

消息曝光後引發中國網友議論紛紛「相機一定要記得加裝防水殼和浮力帶，我之前浮潛時租了水下相機，有次上船掉進海裡就浮在海面，船員幫我撈上來了」、「在生命面前，任何東西都是可以放棄的」、「出門旅遊第一要素就是安全，千萬不要捨不得」。

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