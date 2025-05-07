南亞火藥庫再點燃！印度「辛多爾行動」與巴國邊境衝突細節曝光

印度軍方在「辛多爾行動」中，於週三凌晨對巴基斯坦九處疑似恐怖份子營地實施打擊。（美聯社）

2025/05/07 11:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度軍方7日凌晨發起代號「辛多爾行動」（Operation Sindoor），由印度陸軍、海軍及空軍三軍聯手從本土發起，成功摧毀了位於巴基斯坦及巴基斯坦控制克什米爾（PoK）地區的9個恐怖份子基地。巴基斯坦安全官員表示，印度跨境發射飛彈進入巴控領土，造成至少8人死亡。「辛多爾行動」後，巴基斯坦軍隊砲擊邊境，印方稱造成3名平民死亡，聯合國呼籲雙方克制。

據《印度時報》報導，印度國防部聲明強調，「辛多爾行動」是「目標明確、經過審慎衡量且非升級性質」的軍事行動，並刻意避開任何巴基斯坦軍事設施。此次打擊主要針對恐怖組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed, JeM）位於巴哈瓦爾布爾（Bahawalpur）的總部，以及「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LeT）在穆里德克（Muridke）的基地，旨在報復4月22日發生在帕哈爾加姆（Pahalgam）、造成26名無辜平民喪生的恐怖攻擊。

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行動細節包括：情報機構提供精確座標，三軍聯合調動並使用特種精準彈藥。9個目標中，4個在巴基斯坦（含錫亞爾科特 Sialkot），5個在巴控克什米爾。巴哈瓦爾布爾是「穆罕默德軍」創始人阿查爾（Masood Azhar）的長期據點，該組織曾策劃普爾瓦馬攻擊案；「虔誠軍」則策劃了2008年孟買恐攻。

印度已向美國、英國、俄羅斯等多國通報此次反恐行動。國家安全顧問·多瓦爾（Ajit Doval）與美方對口官員通話。印度駐華盛頓大使館稱掌握「可靠線索」指向巴基斯坦恐怖份子涉案，並對巴方否認且反控印度發動「偽旗行動」表達不滿。

對於印度的軍事行動，巴基斯坦安全官員則有不同說法，指控印度週三凌晨跨境發射飛彈進入巴控領土，造成至少8人死亡。《印度教徒報》（The Hindu）指出，行動後巴基斯坦軍隊對控制線（LoC）沿線印方前線村莊進行了猛烈迫擊砲轟擊。印度軍方在一份聲明中則證實，巴基斯坦軍隊的砲擊在印控克什米爾地區造成至少三名印度平民死亡。

聯合國安全理事會已就印巴緊張局勢升級舉行了閉門磋商，與會代表呼籲雙方降溫並展開對話。安理會15個成員國在會後並未發表聲明，但巴基斯坦方面宣稱其目標已「大致達成」。

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