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    印巴衝突影響 多家亞洲航空公司宣布調整航線

    由於印度與巴基斯坦爆發軍事衝突影響，導致多家亞洲航空公司週三宣布改道或取消飛往歐洲的航班，以確保乘客與機組人員的安全。圖為印度士兵檢查受損建築。（法新社）

    由於印度與巴基斯坦爆發軍事衝突影響，導致多家亞洲航空公司週三宣布改道或取消飛往歐洲的航班，以確保乘客與機組人員的安全。圖為印度士兵檢查受損建築。（法新社）

    2025/05/07 12:58

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由於印度與巴基斯坦爆發軍事衝突影響，多家亞洲航空公司週三宣布改道或取消飛往歐洲的航班，以確保乘客與機組人員的安全。

    據《路透》報導，印巴兩國近日爆發20多年來最嚴重的武裝衝突。受此影響，包括台灣長榮航空宣布，將調整歐洲航線，避開受戰事影響的空域。桃園國際際場網站顯示，中華航空今直飛倫敦航班已被取消。

    其他多個亞洲航空公司也跟進，大韓航空（Korean Air）表示，自今天（7日）起其首爾仁川至杜拜的航班將改採經緬甸、孟加拉與印度的南部航線，避開巴基斯坦空域。

    泰國國際航空（Thai Airways）指出，7日清晨起所有飛往歐洲與南亞的航班將改道，並警告可能出現航班延誤。越南航空（Vietnam Airlines）亦證實航班計畫受到影響，細節將另行公告。

    報導提及，在俄羅斯入侵烏克蘭前，許多從台灣飛歐洲的航班會飛越俄羅斯空域，自台灣加入西方對莫斯科制裁後，目前多數改經印度、巴基斯坦與中亞地區上空。

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