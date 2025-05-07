「飆風」戰機首度被擊落！ 墜毀殘骸照曝光
根據戰機殘骸機翼滑軌上的法國MICA空對空飛彈，證實為「飆風」戰機。（圖擷自X）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦爆發軍事衝突，印度發射飛彈襲擊，巴基斯坦則宣布擊落5架印度軍機，其中包含法國製造的「飆風」戰機，網路瘋傳被擊落的「飆風」戰機殘骸，為「飆風」首次遭到擊落。
綜合外媒報導，印巴爆發軍事衝突後，巴基斯坦安全部門消息人士透露，巴基斯坦已擊落了5架印度空軍戰機和1架無人機，其中包括3架法國製造的「飆風」戰機、1架MiG-29戰機和1架Su-30戰機，印度沒有對巴基斯坦聲稱的戰果做出任何回應。
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X平台上瘋傳疑似被擊落戰機，影片中可見許多村民爭相圍觀拍攝飛機殘骸，根據戰機殘骸機翼滑軌上的法國MICA空對空飛彈，證實為「飆風」戰機。
由於衝突發生前，印軍共擁有36架「飆風」戰機，「飆風」戰機也是印度軍隊現代化計劃重要指標之一，這是印度軍隊數十年來最嚴重的損失。
Indian airforce has lost a Rafale fighter jet. Downing confirmed through the video captured by locals in Bathinda.— OSINT Insider （@OSINT_Insider） May 7, 2025
Wreckage of French MICA air to air missile can be see seen still stuck to its missile launcher in this video. pic.twitter.com/M0ip9AaqUl