「飆風」戰機首度被擊落！ 墜毀殘骸照曝光

〔即時新聞/綜合報導〕印度與巴基斯坦爆發軍事衝突,印度發射飛彈襲擊,巴基斯坦則宣布擊落5架印度軍機,其中包含法國製造的「飆風」戰機,網路瘋傳被擊落的「飆風」戰機殘骸,為「飆風」首次遭到擊落。

綜合外媒報導,印巴爆發軍事衝突後,巴基斯坦安全部門消息人士透露,巴基斯坦已擊落了5架印度空軍戰機和1架無人機,其中包括3架法國製造的「飆風」戰機、1架MiG-29戰機和1架Su-30戰機,印度沒有對巴基斯坦聲稱的戰果做出任何回應。

X平台上瘋傳疑似被擊落戰機,影片中可見許多村民爭相圍觀拍攝飛機殘骸,根據戰機殘骸機翼滑軌上的法國MICA空對空飛彈,證實為「飆風」戰機。

由於衝突發生前,印軍共擁有36架「飆風」戰機,「飆風」戰機也是印度軍隊現代化計劃重要指標之一,這是印度軍隊數十年來最嚴重的損失。

Indian airforce has lost a Rafale fighter jet. Downing confirmed through the video captured by locals in Bathinda.



Wreckage of French MICA air to air missile can be see seen still stuck to its missile launcher in this video. pic.twitter.com/M0ip9AaqUl