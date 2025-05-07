嚇壞天文學家！韋伯拍到銀河中心「鬼絲」纏繞 星星想出生先過磁場關

韋伯太空望遠鏡（右上小圖）揭示銀河系中心人馬座C區域充滿熾熱電漿與受磁場影響的絲狀結構，背景為MeerKAT望遠鏡拍攝的銀河系影像。（圖擷取自NASA, ESA, CSA）

2025/05/07 10:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡（JWST）捕捉到銀河系中心附近「人馬座C」（Sagittarius C, Sgr C）區域的前所未見細節。新影像顯示，該區域充滿熾熱電漿並佈滿奇特絲狀結構，科學家相信強大磁場正重塑此恆星「育嬰室」，減緩恆星形成，但其生命週期或已近尾聲。

人馬座C距銀河系中心超大質量黑洞約200光年，富含塵埃與氣體，數百萬年來孕育了數千顆新星。然而，銀河系「中央分子區」（CMZ）的恆星形成效率遠低於預期，長期困擾天文學家。據《每日科技網》（scitechdaily）報導，由科羅拉多大學波德分校巴利（John Bally）等人領導、近期發表於《天文物理學期刊》（The Astrophysical Journal）的研究，為此提供了新線索。

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觀測發現，強大磁場貫穿人馬座C，形成發光的熾熱氫氣絲狀結構，有如宇宙「義大利麵」，可能延緩氣體雲塌縮，限制新星誕生。巴利指出，人馬座C環境極端，類似早期宇宙。維吉尼亞大學本科生、羅德學者克羅（Samuel Crowe）主導了此觀測，他表示磁場賦予人馬座C與眾不同的外觀。

恆星通常在「分子雲」中形成，如獵戶座大星雲。但新星成長釋放的輻射會吹散雲氣，終結恆星形成。巴利認為太陽亦形成於類似星團。另一項由克羅主導的研究則詳細描繪了人馬座C中「原恆星」（protostars）如何噴射輻射。

對於意外發現的絲狀結構，共同作者費德里亞尼（Rubén Fedriani）稱其為「意外的發現」。巴利推測，這與銀河系中心超大質量黑洞周圍氣體旋轉拉伸並增強磁場有關，進而塑造電漿形態。相較下，獵戶座大星雲因磁場較弱而平滑。CMZ的強磁場可能足以抵抗重力塌縮，限制恆星形成速率。

無論如何，人馬座C的恆星已吹散大部分分子雲，此育嬰室可能在幾十萬年內完全消失。巴利總結：「這幾乎已是故事的結局了。」

韋伯望遠鏡鏡頭下的人馬座C區域，充滿熾熱的電漿（藍綠色與紅色區域），科學家認為其特殊形態深受該區域強大磁場的影響。（圖擷取自NASA, ESA, CSA）

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