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    美國8歲童偷用手機訂購7萬支棒棒糖 母親傻眼了

    美國肯塔基州母親近日發現家門前堆滿了30箱總共7萬支Dum-Dum棒棒糖，隨後得知這些糖8歲的兒子在玩她手機時偷偷從亞馬遜下單，總額約達4200美元（約新台幣12萬元）。（美聯社）

    美國肯塔基州母親近日發現家門前堆滿了30箱總共7萬支Dum-Dum棒棒糖，隨後得知這些糖8歲的兒子在玩她手機時偷偷從亞馬遜下單，總額約達4200美元（約新台幣12萬元）。（美聯社）

    2025/05/07 10:48

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州一名母親近日發現家門前堆滿30箱約7萬200支Dum-Dum棒棒糖，隨後得知這些是8歲兒子偷用其手機從亞馬遜下單，總額約達4200美元（約新台幣12萬元）。

    綜合外媒報導，萊星頓市母親拉法維斯（Holly LaFavers）5日於臉書發文分享這段離奇經歷，她完全不知道8歲的兒子連恩（Liam）上週末偷偷使用她的手機下訂7萬多支Dum-Dum棒棒糖。拉法維斯坦言，當她打開門看到堆放30箱棒棒糖箱當場傻眼，每箱包含2340支棒棒糖，總計有70200支棒棒糖，總金額約4200美元。

    據了解，男童連恩事後向母親坦承，他是想舉辦一場嘉年華會，這些糖果是準備當作獎品送給朋友。

    拉法維斯指出，亞馬遜最初僅允許退回其中8箱，為此她一邊向鄰居及朋友轉售糖果，一邊與銀行、媒體溝通以協助解決問題。最終亞馬遜主動聯繫她，表示將全額退款，這讓她鬆一口氣。拉法維斯表明已調整手機設定，防範未來再次發生類似意外。

    美國肯塔基州母親近日發現家門前堆滿了30箱總共7萬支Dum-Dum棒棒糖，隨後得知這些糖8歲的兒子在玩她手機時偷偷從亞馬遜下單，總額約達4200美元（約新台幣12萬元）。（美聯社）

    美國肯塔基州母親近日發現家門前堆滿了30箱總共7萬支Dum-Dum棒棒糖，隨後得知這些糖8歲的兒子在玩她手機時偷偷從亞馬遜下單，總額約達4200美元（約新台幣12萬元）。（美聯社）

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