嚇壞！美紐華克機場塔台雷達螢幕全黑 多名航管員請創傷休假

美國紐華克機場發生塔台雷達螢幕全黑60秒至90秒的事件，導致數名航管員事後申請創傷休假。紐華克機場示意圖。（彭博）

2025/05/07 10:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！美國紐澤西州紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport），4月28日發生塔台雷達螢幕全黑60秒至90秒的事件，導致數名航管員事後申請創傷休假。

據《ABC》報導，從當時的航空交通管制錄音可以聽到，塔台人員向機師警告「進場時失去了所有雷達，4個雷達螢幕裡有3個變黑」，美國聯邦航空總署（FAA）隨即停止了所有飛向紐華克機場的航班。

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在事情發生後，有數名航管員因身心痛苦申請休假，工會指稱他們是按照「聯邦雇員補償法案（Federal Employees Compensation Act）」的規定提出要求，所有在工作中遭遇創傷的聯邦職員都適用此法。

紐華克機場經過這起驚魂事件後，每日航班取消數量和誤點率隨之暴增，聯合航空每天約停飛35架飛往紐華克的班機；截至本月5日為止，降落客機的平均誤點時間達到4個小時。

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