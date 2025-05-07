為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    巴基斯坦稱擊落5架印度戰機 法製「飆風」戰機也被擊落

    巴基斯坦安全部門消息人士透露，有5架印度空軍戰機被巴基斯坦擊落，其中還包括法國製造的「飆風」戰機。圖為印軍「飆風」戰機。（歐新社）

    巴基斯坦安全部門消息人士透露，有5架印度空軍戰機被巴基斯坦擊落，其中還包括法國製造的「飆風」戰機。圖為印軍「飆風」戰機。（歐新社）

    2025/05/07 09:39

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度7日凌晨宣布對巴基斯坦發動軍事行動，打擊巴基斯坦和巴國控制的喀什米爾地區，造成大量死傷，事後巴基斯坦也開始展開反擊行動。巴基斯坦安全部門消息人士透露，有5架印度空軍戰機被巴基斯坦擊落，其中還包括法國製造的「飆風」戰機。

    根據《CNN》報導，巴基斯坦安全部門消息人士透露，在印度襲擊期間，巴基斯坦共擊落了5架印度空軍戰機和1架無人機，包括3架法國製造的「飆風」戰機、1架MiG-29戰機和1架Su-30戰機是「出於自衛」而被擊落的，另外還有一架印軍的「蒼鷺」無人機也被擊落。另一名巴基斯坦政府高級官員證實了同一份墜毀飛機名單。簡報並未透露戰機具體在何處被擊落以及如何被擊落。

    《路透》報導指出，巴基斯坦軍方表示，印度飛機在攻擊巴基斯坦後才成為攻擊目標。印度沒有對巴基斯坦聲稱的戰果做出任何回應。由於衝突發生前，印軍共擁有36架「飆風」戰機，「飆風」戰機也是印度軍隊現代化計劃重要指標之一，若印方驗證屬實，將會是印度軍隊數十年來最嚴重的損失，並有可能進一步升級局勢。

    另據《美聯社》報導指出，印度安全官員指稱，此次攻擊行動中，陸海空軍人員均有參與，使用包括無人機在內的精確打擊武器系統實施攻擊。官員表示，由情報機構提供了攻擊的座標，所有的攻擊行動都在印度領土上執行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播