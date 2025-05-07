巴基斯坦稱擊落5架印度戰機 法製「飆風」戰機也被擊落

巴基斯坦安全部門消息人士透露，有5架印度空軍戰機被巴基斯坦擊落，其中還包括法國製造的「飆風」戰機。圖為印軍「飆風」戰機。（歐新社）

2025/05/07 09:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度7日凌晨宣布對巴基斯坦發動軍事行動，打擊巴基斯坦和巴國控制的喀什米爾地區，造成大量死傷，事後巴基斯坦也開始展開反擊行動。巴基斯坦安全部門消息人士透露，有5架印度空軍戰機被巴基斯坦擊落，其中還包括法國製造的「飆風」戰機。

根據《CNN》報導，巴基斯坦安全部門消息人士透露，在印度襲擊期間，巴基斯坦共擊落了5架印度空軍戰機和1架無人機，包括3架法國製造的「飆風」戰機、1架MiG-29戰機和1架Su-30戰機是「出於自衛」而被擊落的，另外還有一架印軍的「蒼鷺」無人機也被擊落。另一名巴基斯坦政府高級官員證實了同一份墜毀飛機名單。簡報並未透露戰機具體在何處被擊落以及如何被擊落。

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《路透》報導指出，巴基斯坦軍方表示，印度飛機在攻擊巴基斯坦後才成為攻擊目標。印度沒有對巴基斯坦聲稱的戰果做出任何回應。由於衝突發生前，印軍共擁有36架「飆風」戰機，「飆風」戰機也是印度軍隊現代化計劃重要指標之一，若印方驗證屬實，將會是印度軍隊數十年來最嚴重的損失，並有可能進一步升級局勢。

另據《美聯社》報導指出，印度安全官員指稱，此次攻擊行動中，陸海空軍人員均有參與，使用包括無人機在內的精確打擊武器系統實施攻擊。官員表示，由情報機構提供了攻擊的座標，所有的攻擊行動都在印度領土上執行。

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