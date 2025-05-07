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    法國81歲獵人射殺棕熊 和其餘獵人須賠逾200萬再加4個月緩刑

    法國一名81歲的獵人於2021年開槍射殺了被歸類成瀕危動物的棕熊。（歐新社，示意圖）

    法國一名81歲的獵人於2021年開槍射殺了被歸類成瀕危動物的棕熊。（歐新社，示意圖）

    2025/05/07 10:37

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國一名81歲的獵人於2021年開槍射殺了被歸類成瀕危動物的棕熊。近日審判結果出爐，法院裁定該名獵人須執行4個月的緩刑，此外，還要和參與狩獵的其餘15名獵人，共同支付超過60000歐元（約206.17萬新台幣）的賠償金給對他們提起民事訴訟的環保協會。

    綜合外媒報導，該名獵人聲稱自己在庇里牛斯山（Pyrenees）狩獵野豬時，看到2隻棕熊的幼崽從林間緩緩走出，其身後跟著1隻超過150公斤重的母棕熊，雙方碰面，母棕熊就突然暴衝並把自己拖行數公尺，出於自我保護才對這隻母棕熊開槍。辯護律師查爾斯拉吉爾（Charles Lagier）指出，當時的狀況獵人們是別無選擇，認為所有被告都應無罪釋放。

    對此，檢方反駁，槍擊發生的地點是在瓦利耶山自然保護區（The Mont Valier Nature Reserve）與當地合法的狩獵區相差約1300英尺（約396公尺），認為這群獵人根本不該出現在那邊。代表數個環境協會出庭受審的律師愛麗絲·特拉斯（Alice Terrasse）則呼籲，一定要將這16名獵人全部定罪，並要求引入一隻熊至瓦利耶山自然保護區，以補償棕熊的死亡。

    據當地旅遊局表示，先前庇里牛斯山脈的棕熊數量稀少，1954年僅剩下約70隻，但自1990年代從斯洛維尼亞引進3隻棕熊以來，其數量就開始緩慢上升，到了2024年，該山脈的棕熊數量提高到了約96隻。

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