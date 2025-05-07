維京女武神現身！丹麥小雕像藏千年秘密

圖為丹麥出土的維京時代「哈爾比女武神」鍍金銀像（高約3.4公分）的四種視角。（圖：歐登塞博物館 Museum Odense）

2025/05/07 08:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕丹麥菲英島（Funen Island）哈爾比（Hårby）出土一尊約西元800年的「哈爾比女武神」（Hårby Valkyrie）鍍金銀像，高僅3.4公分，卻因其手持劍盾、梳著馬尾的武裝形象，引發學界對維京時代（Viking Age）女性角色的熱烈討論：她究竟是神話中的女武神（Valkyrie），還是真實存在過的女性戰士？

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，這尊2012年由金屬探測器愛好者發現、現藏丹麥國家博物館的小雕像，工藝精湛，令人驚艷。雕像身著V字領長裙，裙襬褶邊搖曳，背後飾以繁複結紋，左手持盾，右手握雙刃短劍，細節以黑合金裝飾，部分鍍金散發微光。

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奧登斯博物館考古策展人亨里克森（Mogens Bo Henriksen）與丹麥國家博物館史前史策展人彼得森（Peter Vang Petersen）在丹麥《Skalk》期刊研究中指出，其武裝形象與北歐神話中侍奉戰神奧丁、挑選戰死英魂的女武神相符。出土地點還發現阿拉伯錢幣與銀錠，專家推測此處曾是維京貴族農莊兼金屬作坊。這尊中空雕像可能曾鑲嵌於女先知（völva，北歐神話中的女巫或預言者）權杖頂端，象徵權威。

然而，雕像也可能反映真實歷史。考古學家加德拉（Leszek Gardeła）在《維京世界的女性與武器》（Women and Weapons in the Viking World）一書中，援引北歐傳奇、奧塞貝格船紡織品上的持武女性圖像，以及約 30 處女性墓葬出土的實戰武器，認為維京菁英女性或曾馳騁沙場。

考古學家維爾伯格（Julia Wihlborg）進一步提出，持武女性在當時或被視為具男性特質，甚至享有男性身份。

儘管這尊小雕像為理解維京女性提供了線索，但多數類似文物因缺乏明確出土背景，難以斷定其真義。這一發現不僅揭開維京時代的神秘一角，更讓人們重新思考歷史中女性的多元面貌。

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