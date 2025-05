維京女武神現身！丹麥小雕像藏千年秘密

圖為丹麥出土的維京時代「哈爾比女武神」鍍金銀像(高約3.4公分)的四種視角。(圖:歐登塞博物館 Museum Odense)

〔編譯陳成良/綜合報導〕丹麥菲英島(Funen Island)哈爾比(Hårby)出土一尊約西元800年的「哈爾比女武神」(Hårby Valkyrie)鍍金銀像,高僅3.4公分,卻因其手持劍盾、梳著馬尾的武裝形象,引發學界對維京時代(Viking Age)女性角色的熱烈討論:她究竟是神話中的女武神(Valkyrie),還是真實存在過的女性戰士?

據《生活科學》(LiveScience)網站報導,這尊2012年由金屬探測器愛好者發現、現藏丹麥國家博物館的小雕像,工藝精湛,令人驚艷。雕像身著V字領長裙,裙襬褶邊搖曳,背後飾以繁複結紋,左手持盾,右手握雙刃短劍,細節以黑合金裝飾,部分鍍金散發微光。

奧登斯博物館考古策展人亨里克森(Mogens Bo Henriksen)與丹麥國家博物館史前史策展人彼得森(Peter Vang Petersen)在丹麥《Skalk》期刊研究中指出,其武裝形象與北歐神話中侍奉戰神奧丁、挑選戰死英魂的女武神相符。出土地點還發現阿拉伯錢幣與銀錠,專家推測此處曾是維京貴族農莊兼金屬作坊。這尊中空雕像可能曾鑲嵌於女先知(völva,北歐神話中的女巫或預言者)權杖頂端,象徵權威。

然而,雕像也可能反映真實歷史。考古學家加德拉(Leszek Gardeła)在《維京世界的女性與武器》(Women and Weapons in the Viking World)一書中,援引北歐傳奇、奧塞貝格船紡織品上的持武女性圖像,以及約 30 處女性墓葬出土的實戰武器,認為維京菁英女性或曾馳騁沙場。

考古學家維爾伯格(Julia Wihlborg)進一步提出,持武女性在當時或被視為具男性特質,甚至享有男性身份。

儘管這尊小雕像為理解維京女性提供了線索,但多數類似文物因缺乏明確出土背景,難以斷定其真義。這一發現不僅揭開維京時代的神秘一角,更讓人們重新思考歷史中女性的多元面貌。

