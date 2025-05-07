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    不打了！葉門叛軍承諾不攻擊紅海航運 川普宣布停止轟炸

    美國總統川普6日宣布，未來美國將停止轟炸「青年運動」，原因在於「青年運動」已同意停止攻擊紅海航運。（歐新社）

    美國總統川普6日宣布，未來美國將停止轟炸「青年運動」，原因在於「青年運動」已同意停止攻擊紅海航運。（歐新社）

    2025/05/07 08:15

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）針對紅海航運不斷攻擊，以美國為首的盟國持續對其打擊，而美軍更從今年3月起強化空襲強度。美國總統川普6日宣布，未來美國將停止轟炸「青年運動」，原因是「青年運動」已同意停止攻擊紅海航運。

    綜合外媒報導，川普6日在白宮橢圓形辦公室接見加拿大總理卡尼（Mark Carney）時提到「青年運動」，川普表示：「青年運動就是不想再打了，我們會尊重這一點，並停止轟炸，他們已經認輸了。我們會信任他們所說的話，他說他們不會在炸毀船隻，這正是我們的行動目的，以上是我們剛剛得知的消息。」

    川普宣布這項消息後，阿曼對外發聲表示該國參與調解雙方停火協議，這也代表「青年運動」自2023年10月以色列發動加薩戰爭以來的政策重大轉變。阿曼外交部長布薩迪（ Badr al-Busaidi）指出，阿曼已為調解做出努力，藉此緩和局勢，根據協議內容，美國和「青年運動」接下來都不會攻擊對方，包括紅海及曼德海峽（Bab-el-Mandeb）的美國船隻，確保航行自由以及國際商業船運順利通行。

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