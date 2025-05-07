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    聯合國秘書長：世界無法承受印度和巴基斯坦的戰爭

    聯合國秘書長古特瑞斯6日警告，「世界無法承受印度與巴基斯坦之間的軍事對抗」。（歐新社資料照）

    聯合國秘書長古特瑞斯6日警告，「世界無法承受印度與巴基斯坦之間的軍事對抗」。（歐新社資料照）

    2025/05/07 07:31

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度7日凌晨對巴基斯坦發動軍事攻擊，引發國際社會高度關注。聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）警告，「世界無法承受印度與巴基斯坦之間的軍事對抗」，並呼籲雙方保持最大限度的軍事克制。

    綜合外媒報導，聯合國秘書長古特瑞斯6日表示，他「非常關切印度跨越控制線和國際邊界的軍事行動」。古特瑞斯曾於5日警告，兩個南亞鄰國之間的緊張關係已達「多年來的最高點」。

    古特瑞斯提議為兩國政府提供斡旋，幫助化解緊張局勢並促進外交解決。他強調，「軍事解決不是解決辦法」。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）6日也在記者會上表達了關切，呼籲兩國克制。

    印度國防部7日發出聲明稱，此次軍事行動針對巴基斯坦及巴國控制喀什米爾（Kashmir）地區的「恐怖主義基礎設施」，特別是聯合國認定恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba）的相關設施。印方表示，行動是對4月帕哈爾加姆（Pahalgam）恐攻事件的回應，該事件造成26人死亡。

    巴基斯坦則證實遭攻擊，初步評估至少有3人死亡、12人受傷。巴基斯坦軍方發言人喬杜里（Ahmed Sharif Chaudhry）表示，巴基斯坦將在「己方選定的時間和地點作出回應」，並強調「一定會予以回擊」。

    印巴軍事衝突的發展備受國際社會關注，尤其考慮到兩國都擁有核武器，任何軍事升級都可能帶來嚴重的區域安全風險。

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