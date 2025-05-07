印巴開火！印度襲邊境釀3死12傷 巴基斯坦稱擊落2軍機

印度軍方攻擊巴基斯坦邊境，巴基斯坦軍方聲稱擊落兩架印軍飛機。（路透）

2025/05/07 06:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦兩國緊張關係急遽升溫，印度在7日凌晨宣布，已針對巴基斯坦及巴國控制的喀什米爾地區（Kashmir）發動軍事行動，打擊當地「恐怖主義基礎設施」。巴基斯坦初步評估顯示，印度的攻擊行動造成至少3人死亡，12人受傷；巴基斯坦軍方則聲稱，擊落印度空軍兩架軍機。

綜合外媒報導，印度國防部在聲明中指出，印軍行動是針對4月時帕哈爾加姆（Pahalgam）恐攻事件，該事件造成26人死亡。印度國防部強調：「印軍的行動重點明確、慎重謹慎，且不會引起升級。巴基斯坦軍事設施未成為攻擊目標，印度在目標選擇和執行方式上已展現相當大的自我克制。」印度方面表示，共有9處成為攻擊目標，印軍甚至在社群媒體「X」發文聲稱：「正義得以伸張。」

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針對印度軍方的攻擊，巴基斯坦軍方發言人喬杜里（Ahmed Sharif Chaudhry）表示：「巴基斯坦將在自己選擇的時間和地點作出回應，面對這種令人髮指的挑釁行為，我們一定會予以回擊。」

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）則說，印度的軍事行動已造成平民死亡，而印方聲稱攻擊恐怖分子相關設施，並非事實。針對印度聲稱的襲擊巴基斯坦9處目標，巴國政府則表示有5處地點遇襲，3處位於喀什米爾，2處位於旁遮普省（Punjab）。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，巴基斯坦完全有權對印度的「戰爭行為」做出適當回應。

巴基斯坦建築物遭印度軍方攻擊。（美聯社）

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