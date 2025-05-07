美最高法院放行 川普跨性別軍人禁令暫時生效

美國聯邦最高法院的裁決允許川普政府的跨性別軍人禁令暫時生效，引發抗議。圖為一名美軍退伍軍人（左）參與LGBTQ+權益集會，表達對受影響社群的支持。（法新社）

2025/05/07 06:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦最高法院週二做出裁決，支持了川普政府的要求，撤銷下級法院先前暫停五角大廈跨性別軍人禁令生效的命令，這意味著總統川普的行政命令及相關政策至少目前得以繼續執行。

福斯新聞網（Fox News）報導，這項裁決對白宮而言是一次短期勝利，儘管裁決並未涉及案件本身的實質是非，也未對川普於1月27日簽署、禁止跨性別人士在美軍服役的行政命令合法性做出最終判斷。

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此案，即「謝林訴美國案」（Shilling v. United States），主要爭議點在於川普於1月27日簽署的禁止跨性別軍人服役行政命令。該行政命令要求國防部更新其關於「跨性別認同者服役醫學標準」的指導方針，並「廢除與軍事整備不一致的指導方針」。

隨後，七名跨性別軍人分別在華盛頓特區及西雅圖的聯邦法院對政府提起訴訟。訴狀指控該行政命令「拒絕」跨性別軍人，「並將他們逐出軍隊，且沒有任何正當理由」。訴狀更進一步指出：「（該命令）毫無根據地宣稱所有跨性別人士都不適合服役，侮辱並貶低他們，並僅因其跨性別身份，就殘酷地將他們每個人都描述為無法過上『光榮、真實且紀律嚴明的生活，即使在其個人生活中也是如此』。」

位於西雅圖的聯邦地方法院法官塞特爾（Benjamin Settle）曾於三月發布初步禁制令，阻止政府在訴訟期間辨識並開除跨性別服役人員。塞特爾法官在其裁決意見中，將該禁令形容為「對跨性別服役的全面禁止」，並認為原告在其平等保護權、第一修正案權利及程序正當性等主張上，很可能勝訴。

川普政府迅速向第九巡迴上訴法院提出上訴，請求暫緩執行塞特爾的命令。政府在法庭文件中辯稱，該政策「有助於政府在軍事整備、單位凝聚力、良好秩序與紀律以及避免不成比例成本等重要利益」。然而，該上訴法院三人法官小組，於3月31日駁回了政府暫緩執行的請求，但此決定週二被最高法院的裁決推翻。

「謝林訴美國案」僅是挑戰川普政府跨性別軍人禁令的多起訴訟之一。此事件發生之際，正值川普在其任期初期致力於廢除拜登時代的主要政策，包括推動多元、公平與共融（DEI）議程的相關措施。

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