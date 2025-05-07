加國新總理卡尼會川普 強硬表態「加拿大絕不賣」

加拿大新總理卡尼（右）週二抵達白宮，與美國總統川普（左）舉行首次會談。兩人會面時展現笑容，但美加貿易緊張關係依舊是會談焦點。（法新社）

2025/05/07 06:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕甫上任一週的加拿大新總理卡尼（Mark Carney）週二與美國總統川普在白宮舉行了首次會談。卡尼憑藉矢言對抗川普而勝選，此次會面在兩國貿易戰陰影下，川普展現了其特有的矛盾姿態：會前才放話美國「什麼都不需要」加拿大，會中卻一度展現熱情。

《美聯社》報導，儘管氣氛看似融洽，卡尼仍堅定重申加拿大絕不可能成為美國一部分。曾任銀行家的卡尼巧妙地比喻：「如同您從房地產界所知，有些地方是永遠不賣的。我們現在就坐在其中一個，白金漢宮您也曾造訪過。而在過去幾個月的選戰中與加拿大的『主人們』（指加拿大人民）會面後，我可以告訴您，加拿大不賣，永遠不賣。」對此，川普一度插話表示同意。

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然而，當卡尼強調加拿大永不出售時，川普卻回應道：「永遠別說不可能。」

這場會談的友好氛圍能否持續，以及卡尼能否利用初步建立的善意，化解川普在貿易及加拿大主權議題上施加的壓力，仍有待觀察。川普也對記者表示，卡尼在會談中無論說什麼，都無法說服他取消對加拿大的關稅。當被問及原因時，川普僅表示：「事情就是這樣。」

由於川普對加實施全面性關稅，激起加拿大反美情緒，助攻卡尼勝選。卡尼在勝選演說中曾指川普關於加拿大成為美國第51州的言論「並非空穴來風」，誓言「那永遠不會發生。」

會面前，川普還在其社群平台發文批評加拿大，聲稱美國除了友誼「什麼都不需要他們的東西」，反倒是「他們什麼都需要我們的！」事實上，美國每年從加拿大進口數千億美元商品。新的美國對加關稅及川普兼併言論，已在加拿大引發反美浪潮，包括抵制美貨及賽前噓美國國歌等。

川普曾辯稱對加關稅是為打擊芬太尼，但數據顯示北方邊境查獲量極少。週一，卡尼抵美時強調：「當加拿大與美國攜手合作時，我們最強大。」

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