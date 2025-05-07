驚呼連連！她從國際太空站視角 目睹地球發生大型雷暴
太空人艾爾絲6日在太空中，拍下發生在地球上的雷暴照片。（圖翻攝自Nichole Ayers_X平台）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕超壯觀！美國太空總署（NASA）太空人艾爾絲（Nichole Ayers），本週二（6日）透過社群，分享她在太空中拍下發生在地球上的雷暴照片，畫面曝光讓不少網友發出驚呼。
美國太空科技探索公司SpaceX今年3月與NASA合作，使用獵鷹9號（Falcon 9）火箭展開太空人輪替計畫，把在國際太空站（ISS）滯留9個月的美國太空人威爾莫（Butch Wilmore）與威廉斯（Suni Williams）接回地球，並載4名太空人送上ISS「交班」，艾爾絲就是其中之一。
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艾爾絲登上ISS，時常在X平台分享太空站工作日常。本月6日，她PO出從太空站望向地球，目睹某地正發生疑似大型雷暴的照片，「我們在國際太空站能清楚看到地球上的各種天氣變化，這讓我非常驚訝，有些氣象系統甚至巨大到，我上禮拜四在太空漫步的時候都注意到了！我透過實驗室的窗戶拍下幾張閃電的照片，從國際太空站這個角度往下看閃電，真的非常特別，顏色也美得讓人著迷！」
超壯觀的照片曝光後，不少網友驚呼「真的美到不可思議」、「太讓人震撼了」、「超酷的，原來打雷還有不同的顏色，在宇宙發生的任何事情都讓人感到驚奇」、「無可言喻的美」、「這幾張照片真的充滿壯闊的美感」。
You may have heard me comment on the lightning storm beneath us as we got back into the airlock on Thursday.— Nichole “Vapor” Ayers （@Astro_Ayers） May 5, 2025
I am so amazed by the view we have up here of our Earth’s weather systems – some of which are so big they even caught my eye on our spacewalk!
The very next day, I was… pic.twitter.com/Dh49EULQi8
太空人艾爾絲6日在太空中，拍下發生在地球上的雷暴照片。（圖翻攝自Nichole Ayers_X平台）