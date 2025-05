驚呼連連！她從國際太空站視角 目睹地球發生大型雷暴

2025/05/07 00:53

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕超壯觀!美國太空總署(NASA)太空人艾爾絲(Nichole Ayers),本週二(6日)透過社群,分享她在太空中拍下發生在地球上的雷暴照片,畫面曝光讓不少網友發出驚呼。

美國太空科技探索公司SpaceX今年3月與NASA合作,使用獵鷹9號(Falcon 9)火箭展開太空人輪替計畫,把在國際太空站(ISS)滯留9個月的美國太空人威爾莫(Butch Wilmore)與威廉斯(Suni Williams)接回地球,並載4名太空人送上ISS「交班」,艾爾絲就是其中之一。



艾爾絲登上ISS,時常在X平台分享太空站工作日常。本月6日,她PO出從太空站望向地球,目睹某地正發生疑似大型雷暴的照片,「我們在國際太空站能清楚看到地球上的各種天氣變化,這讓我非常驚訝,有些氣象系統甚至巨大到,我上禮拜四在太空漫步的時候都注意到了!我透過實驗室的窗戶拍下幾張閃電的照片,從國際太空站這個角度往下看閃電,真的非常特別,顏色也美得讓人著迷!」

超壯觀的照片曝光後,不少網友驚呼「真的美到不可思議」、「太讓人震撼了」、「超酷的,原來打雷還有不同的顏色,在宇宙發生的任何事情都讓人感到驚奇」、「無可言喻的美」、「這幾張照片真的充滿壯闊的美感」。

You may have heard me comment on the lightning storm beneath us as we got back into the airlock on Thursday.



I am so amazed by the view we have up here of our Earth’s weather systems – some of which are so big they even caught my eye on our spacewalk!



The very next day, I was… pic.twitter.com/Dh49EULQi8