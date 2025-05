葉門首都機場周邊遇襲 以色列報復飛彈攻擊

2025/05/06 21:55

〔中央社〕葉門什葉派激進團體青年運動叛軍所屬媒體指出,以色列和美國今天對首都沙那機場進行攻擊。以軍稍早曾敦促平民撤離這座機場周圍地區。

法新社報導,伊朗支持的青年運動(Houthi)所屬馬西拉電視台(Al-Masirah TV)報導:「美國-以色列以一系列攻擊,針對沙那國際機場(Sanaa International Airport)進行侵略。」

法新社駐沙那記者通報聽聞一系列襲擊,看見機場內多個地區冒出濃煙。

路透社報導,以色列昨天襲擊葉門荷台達港(Hodeidah),回應青年運動發射飛彈落在以色列主要機場附近。以色列軍方今天稍早警告民眾離開沙那主要機場周圍地區。

與伊朗結盟的青年運動持續攻擊以色列,作為對以軍擴大加薩走廊(Gaza Strip)軍事行動的回應,雙方緊張關係已然升級。

以色列軍方稍早刊發沙那國際機場周圍地區的地圖,並且表示:「不進行撤離讓你自己身陷險境。」

據青年運動營運的衛生部,以色列昨天對荷台達港附近展開襲擊,造成4人喪生、39人受傷。

一枚青年運動發射的飛彈落在以色列主要國際機場班古里昂機場(Ben Gurion Airport)附近,導致歐洲和美國航空公司取消飛特拉維夫(Tel Aviv)的航班數天。以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)矢言報復。

