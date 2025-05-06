川普政府軟硬兼施 提供自願返國非法移民3萬台幣及旅費

美國土安全部除了強硬驅逐政策外，也提供金錢誘因鼓勵非法移民自願離境。（路透）

2025/05/06 21:41

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普第二任期上任後厲行移民政策，除了以「大棒」拘捕、驅逐非法移民外，如今宣布將提供「胡蘿蔔」做為誘因，凡是表明自願離美返回母國者，便能獲得1000美元（約三萬台幣）及旅費補助。

美國國土安全部部長諾姆在5日的新聞發布會上表示，「如果你非法滯留美國，自行驅離是離開美國最佳、最安全、最實惠且不必被逮捕的方式」。非法外民只要透過「美國海關及邊境保衛局」（CBP）的手機應用軟體「CBP Home」，向官方通報返國計畫，國土安全部便會提供旅費及資金。

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非政府組織「移民研究中心」負責人克里科里安向美聯社表示，考量到美國境內有數百萬非法移民，不可能全數強制驅逐，政府勢必得結合公部門執法和鼓勵自願返國措施。

報導提到，為移民購買機票及提供其他獎勵金所花費的公帑，低於搜尋、關押、等待開庭及遣返等一系列程序的支出，對政府來說，效益還有免除與移民母國政府的溝通成本。據國土安全部說法，每名移民的驅逐程序平均耗資1萬7121美元（約52萬台幣），經推算，使用CBP Home將削減約70％的驅逐開支。

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