血洗烏克蘭還想閱兵？ 基輔撂狠話籲各國抵制：別成普廷粉飾罪惡幫兇！

俄羅斯女兵在聖彼得堡（St. Petersburg）冬宮廣場（Dvortsovaya Square）為勝利日閱兵進行排練。烏克蘭已呼籲外國軍隊勿參與此閱兵，並警告無法保證出席政要安全。（美聯社）

2025/05/06 21:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭外交部6日發出嚴厲警告，呼籲外國軍隊切勿參與俄羅斯即將於5月9日舉行的紀念擊敗納粹德國80週年閱兵大典。基輔方面強調，任何外國軍隊的參與都將被視為「無法接受」，且等同於協助莫斯科「粉飾其戰爭罪行」。

近年來，仍有少數國家派遣軍隊參與俄羅斯傳統的「五九勝利日」閱兵。在俄國總統普廷執政長達四分之一世紀以來，此閱兵已成為該國最重要的公開樣板活動。

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烏克蘭總統澤倫斯基先前已發出警告，鑑於戰爭仍在進行，烏克蘭無法保證任何前往莫斯科參加勝利日閱兵活動的外國政要的安全。這一警告無疑為計劃出席的各國領導人，包括習近平在內，增添了安全上的不確定性與政治上的敏感性。

《法新社》報導，烏克蘭外交部6日在聲明中指出：「俄羅斯軍隊過去及現在，持續在烏克蘭犯下自二戰以來歐洲未曾見過的大規模暴行。5月9日將在莫斯科紅場（Red Square）上遊行的，正是這支軍隊。這些人並非歐洲的解放者，他們是佔領者與戰爭罪犯。」

基輔當局表示，若與俄羅斯士兵一同參與閱兵，將被視為對莫斯科長達三年的侵烏行動「共同分擔責任」。聲明強調：「與他們並肩遊行，意味著要為被謀殺的烏克蘭孩童、平民及軍人的鮮血分擔責任，而非紀念對納粹主義的勝利。」

烏克蘭在第二次世界大戰期間是受創最為慘重的國家之一。基輔方面表示，戰爭「觸及了每一個烏克蘭家庭」。外交部數據也顯示，有600萬烏克蘭人曾加入蘇聯紅軍作戰，同時有500萬烏克蘭平民及300萬烏克蘭軍人喪生。然而，俄羅斯領導人普廷則將歐洲戰勝納粹的功勞主要歸於俄羅斯民族。

過去，中亞國家的軍隊經常參與莫斯科的閱兵儀式。針對今年的閱兵，克里姆林宮並未排除北韓士兵首次參與的可能性。此前，平壤當局曾派遣部隊協助莫斯科將烏克蘭士兵逐出俄羅斯庫斯克地區。

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