佛陀寶石舍利現蹤香港拍賣場 印度怒斥「殖民暴力」急討國寶

備受爭議的寶石舍利，據信為佛陀遺骨的伴隨物，年代約為公元前240-200年孔雀王朝時期。（取自Sotheby’s官網）

2025/05/06 20:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕一批與佛陀遺骨相關的珍稀珠寶即將在香港蘇富比拍賣，估價約1億港幣（約新台幣3.9億元），引發印度政府強烈抨擊，指其「不道德」且「違反印度及國際法」，已發出法律通知要求立即停止並歸還這些應被視為「佛陀聖體」的國寶。這些文物是一個多世紀前，由英國殖民地主威廉·佩佩（William Peppé）在印度北部挖掘出土。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這批被稱為「寶石舍利」（gem relics）的藏品，包含紫水晶、珍珠、紅玉髓、貝殼及壓花金片等，原定於7日在香港蘇富比（Sotheby’s）拍賣行進行拍賣。蘇富比形容這批文物具有「無與倫比的宗教、考古與歷史重要性」，許多佛教徒視其為神聖的佛陀真身舍利。蘇富比在其網站上更宣稱：「早期佛教中，從未有如此重要性的物品現身拍場。」

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印度文化部在其Instagram帳號發布信函，指佩佩後裔、現居洛杉磯的電視導演克里斯·佩佩（Chris Peppé）無權出售，蘇富比舉行拍賣是「參與持續的殖民剝削」。該部門堅決要求立即停止拍賣，稱這些寶石舍利「構成印度及全球佛教社群不可剝奪的宗教文化遺產」，並要求蘇富比及克里斯·佩佩向印度政府與全球佛教徒公開道歉，同時全面披露所有來源文件及其他相關文物。若不遵守，將面臨法律訴訟及公眾運動。

這些珍寶由佩佩的三名後裔出售，他於1898年在其印度北部皮普拉瓦（Piprahwa）的莊園挖掘出土。雖然佛陀誕生於現今的尼泊爾，但其覺悟、初次說法及涅槃均在鄰近的印度。當年英國王室依據《印度寶藏法》聲稱擁有佩佩的發現，佛舍利子贈予暹羅國王，大部分寶石（約1800件）存於印度博物館，佩佩獲准保留約五分之一被視為「複製品」的寶石。

許多學者與寺廟領袖對此次拍賣表示強烈抗議。德里大學前佛學系主任薩勞（Karam Tej S. Sarao）教授指出，這些寶石舍利與佛陀舍利同等珍貴，商業化必須停止。倫敦大學亞非學院學者更指拍賣是「延續殖民暴力」。

克里斯·佩佩先前向CNN表示，家族認為這334件物品應歸佛教徒，拍賣或為「最公平透明」的轉交方式，並承諾部分收益將捐贈佛教機構及助展加爾各答的皮普拉瓦主要藏品。蘇富比方面則表示正全力關注此事。

圖為裝裱後、引發印度政府強烈抗議的皮普拉瓦（Piprahwa）寶石舍利。這（取自Sotheby’s官網）

寶石舍利中的押花金片。（取自Sotheby’s官網）

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