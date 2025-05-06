中國多篇婦科論文有男性病例 國家級期刊解雇編輯

中國國家級期刊「中國醫藥指南」，刊出多篇婦科論文竟然出現男性病例。（圖擷自官網）

2025/05/06 20:17

〔中央社〕中國山東一名護士寫出「男性罹患子宮肌瘤」的烏龍論文後，外界陸續發現更多篇研究婦科疾病的中國醫學論文中，也出現了男性病例。發表部分這類論文的國家級期刊「中國醫藥指南」今天公開致歉，並宣布解雇審核這些烏龍論文的編輯。

2017年6月，中國山東大學齊魯醫院婦科護士霍文靜在中國醫療科技出版社旗下的「實用婦科內分泌」電子雜誌，針對子宮肌瘤的手術後護理發表論文。內容提到，她選取了該院收治的「子宮肌瘤患者80例」作為研究對象，其中對照組患者「男27例，女13例」，觀察組患者「男28例，女12例」，近日成為中國網路笑柄。

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綜合中國媒體報導及網路訊息，在霍文靜的論文招致各界訕笑後，中國網友又陸續找出多篇出現男性病例的婦科論文。其中有2篇分別提及「卵巢移位」及「高危產婦」的論文，都把男性病例列入研究對象，這2篇論文即出自「中國醫藥指南」。

根據報導，其中一篇題為「腹腔鏡宮頸癌根治術聯合卵巢移位、陰道延長對患者性生活質量及內分泌水平的影響」的論文，是由遼寧省朝陽市中心醫院婦產科門診的智秀峰撰寫；另一篇題為「護理干預在羊水栓塞高危產婦預防中的意義分析」的論文，則由遼寧省撫順市中心醫院產科的王忠紅撰寫。這2人均為醫護人員。

報導指出，此事爆發前，就已有中國「論文代發機構」明碼標價，宣稱「實用婦科內分泌」電子雜誌的「版面費」從人民幣4000元至1萬元不等，還能加價提供「代寫服務」。

「中國醫藥指南」今天發表聲明，坦承這一「學術不端」問題是因審稿流程存在漏洞，審核人員未能對文章內容進行嚴謹細緻審查，未能及時發現其中錯誤；部分編輯和審核人員責任意識不足，對學術規範的重要性認識不夠深刻，在工作中未能嚴格遵循學術出版的標準和要求。

聲明指，該刊對於涉事編輯已作出辭退處理。此次學術不端事件嚴重損害了該刊的聲譽和公信力，也對學術環境造成不良影響，對此向廣大讀者、作者及學術界鄭重致歉。

根據報導，「中國醫藥指南」創刊於2003年，是由中國保健協會主辦的「國家級綜合性醫學學術期刊」。

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