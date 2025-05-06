德國戰後首見！ 總理候選人梅爾茨首輪表決沒過半 未達當選門檻

德國總理候選人梅爾茨6日出席國會總理選舉，但他在首輪投票中得票率未能過半，未達到當選門檻。（歐新社）

2025/05/06 19:12

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國國會6日舉行總理選舉，原本被普遍預期將順利當選的保守派「基督教民主黨/基督教社會黨（CDU/CSU）」聯盟領袖梅爾茨（Friedrich Merz），在首輪表決時未能過半，未達到當選門檻，寫下自1949年二次大戰後，德國現代史上首例。

梅爾茨在國會下議院聯邦議院首輪投票中，獲得310票支持，未達過半門檻316票；下議院630席中，307名議員投反對票，另有3名議員棄權、9人缺席，1張無效票。

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由於梅爾茨除了基民/基社聯盟，還獲得中間偏左「社會民主黨（SPD）」支持，共掌握328席，外界原本認為篤定當選，6日表決只是形式。不過，從投票結果來看，顯然有18名被預期會支持他的議員跑票。

《英國廣播公司新聞網（BBC News）》指出，梅爾茨未能通過選舉總理的首輪投票，被視為德國現代史上前所未見。政治評論家視梅爾茨首輪表決未能過關，是個「羞恥」，可能是一些不滿與基民盟合作的社民黨人造成的。

《德國之聲》報導，戰後德國首次出現總理候選人，在聯合政府談判成功後，卻在國會未能贏得足夠的票數當選。日前被列為「明確極右翼」的德國國會最大在野黨「另類選擇黨（AfD）」，議會黨團主席韋德爾（Alice Weidel）發文稱，首輪投票結果顯示，「基民盟和已遭選民淘汰的社民黨合作的聯合政府基礎之脆弱」。

根據德國「基本法」規定，若獲提名候選人未能當選，聯邦議院須在14天內進行第二輪投票，若再未過半數支持，還可第三輪，第三輪時僅需獲得簡單多數，即可當選。

保守派已表示，仍會提名梅爾茨。在國會選出總理前，前一天才接受軍禮，為卸任告別的總理蕭茲，將繼續暫代總理一職。

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