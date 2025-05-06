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    美援烏武器運輸曾神秘喊停！《路透》揭防長赫格塞斯竟是幕後推手

    美國國防部長赫格塞斯。（路透資料照）

    美國國防部長赫格塞斯。（路透資料照）

    2025/05/06 18:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》6日獨家披露，美國總統川普展開第二任期後約一週，國防部長赫格塞斯辦公室曾口頭下令，要求美軍運輸司令部（TRANSCOM）停止11架次載滿砲彈等援烏武器的貨機起飛。此舉不僅讓基輔與協調轉運的波蘭官員緊急詢問華府，也令白宮、五角大廈及國務院高層國安官員一度無法解釋，凸顯川普政府內部決策過程的混亂。

    根《路透》檢視的運輸司令部紀錄，這道口頭命令源自國防部長辦公室。事件發生在一月底，川普召開包含赫格塞斯等高層的烏克蘭問題橢圓形辦公室會議之後。兩名知情人士稱，會中曾提及暫停援助的想法，但總統並未下達相關指令。多方消息證實，總統及與會的其他高層國安官員，當時對赫格塞斯的命令並不知情。

    白宮對此回應稱，赫格塞斯是遵循了川普暫停對烏援助的指示，此為當時政府立場，但未解釋為何高層官員不知情及命令為何迅速撤銷。白宮發言人僅表示，協商終結俄烏戰爭局勢複雜多變，現今戰事已較川普上任時更接近結束。此次航班取消造成運輸司令部約160萬美元（約新台幣4816萬元）損失。

    這起首次由《路透》披露的航班取消事件，暴露出川普政府內部決策有時漫無章法，指揮體系連高層都感困惑。儘管這些航班在一週內復飛，但已引發基輔方面極大不安，烏克蘭官員透過多方管道詢問，卻難獲有效資訊，美方後續僅以「內部政治」解釋。

    《路透》無法確認赫格塞斯下令停飛的確切時間，但烏克蘭及歐洲官員約於二月初開始詢問。運輸司令部紀錄顯示航班於2月5日前已恢復。一名國防專家稱此事件符合川普政府「快速行動、打破常規、事後收拾」的行事風格，這在矽谷可行，但用於百年國家機構則易生問題。

    三名知情人士透露，赫格塞斯可能誤解了總統關於烏克蘭政策與援助的討論。另有消息指，五角大廈內一批缺乏政府經驗、向來反對援烏的小部分幕僚，曾建議赫格塞斯考慮暫停援助。然而，亦有兩名知情者否認曾真正切斷援助，稱其僅為「後勤暫停」。

    報導指出，在川普上任後，對烏援助一度持續，總統承諾促成和平。但五角大廈內部，赫格塞斯的部分政策顧問，已私下草擬撤回對烏支持的提案，這批幕僚持「美國優先」的反干預主義立場，與副總統范斯觀點相近。此類內部紛爭，已使援烏政策制定更形複雜。

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