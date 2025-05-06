男子遭毒蛇咬逾200次仍存活 血液研發出超強抗蛇毒血清

弗里德（Tim Friede）近20年自行在體內注射蛇毒，讓其建立免疫系統對抗毒蛇咬傷。（美聯社）

2025/05/06 22:17

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子弗里德（Tim Friede）在近20年遭蛇吻超過200次且在自行注射逾800次蛇毒後，在體內建立了蛇毒的免疫系統。科學家針對男子血液進行研究，在近期研發出有機會對抗全球最致命19種蛇類的抗蛇毒血清，目前已進入動物實驗階段。

綜合外媒報導，弗里德最初只是為了保護自己在飼養與處理毒蛇時免於因蛇吻致命，因而自行展開免疫系統建立計劃。在過去近20年，他在家中冰存各種毒液，定期注射多種可能致命的蛇毒，更在特定階段讓毒蛇直接咬傷自己，透過「人體實驗」確保自己身體可以抵抗蛇的毒性。他也坦言，過程非常驚險，也曾兩度遭眼鏡蛇咬傷陷入昏迷。

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這種極端方式雖在醫學界被反對，但引起生物科技公司的關注，也成功取得弗里德的血液樣本進行研究。近期發表的研究指出，科學家在弗里德的免疫系統中分離出兩種具廣泛中和能力的抗體，進一步研究後，研發出一款新型抗蛇毒血清，並針對世界衛生組織列為最致命的19種眼鏡蛇科毒蛇進行測試。

目前老鼠試驗顯示，抗體對13種毒蛇提供100%保護，而其餘6種則有20%至40%保護力。研發團隊正嘗試進一步改進抗體，添加更多成分以全面抵抗眼鏡蛇毒液，最終目標是研發出一種能夠對抗所有蛇毒的抗蛇毒血清。

科學家針對弗里德（Tim Friede）的血液進行分析並研發抗毒血清，目前已進入動物實驗階段。（美聯社）

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