為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    男子遭毒蛇咬逾200次仍存活 血液研發出超強抗蛇毒血清

    弗里德（Tim Friede）近20年自行在體內注射蛇毒，讓其建立免疫系統對抗毒蛇咬傷。（美聯社）

    弗里德（Tim Friede）近20年自行在體內注射蛇毒，讓其建立免疫系統對抗毒蛇咬傷。（美聯社）

    2025/05/06 22:17

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子弗里德（Tim Friede）在近20年遭蛇吻超過200次且在自行注射逾800次蛇毒後，在體內建立了蛇毒的免疫系統。科學家針對男子血液進行研究，在近期研發出有機會對抗全球最致命19種蛇類的抗蛇毒血清，目前已進入動物實驗階段。

    綜合外媒報導，弗里德最初只是為了保護自己在飼養與處理毒蛇時免於因蛇吻致命，因而自行展開免疫系統建立計劃。在過去近20年，他在家中冰存各種毒液，定期注射多種可能致命的蛇毒，更在特定階段讓毒蛇直接咬傷自己，透過「人體實驗」確保自己身體可以抵抗蛇的毒性。他也坦言，過程非常驚險，也曾兩度遭眼鏡蛇咬傷陷入昏迷。

    這種極端方式雖在醫學界被反對，但引起生物科技公司的關注，也成功取得弗里德的血液樣本進行研究。近期發表的研究指出，科學家在弗里德的免疫系統中分離出兩種具廣泛中和能力的抗體，進一步研究後，研發出一款新型抗蛇毒血清，並針對世界衛生組織列為最致命的19種眼鏡蛇科毒蛇進行測試。

    目前老鼠試驗顯示，抗體對13種毒蛇提供100%保護，而其餘6種則有20%至40%保護力。研發團隊正嘗試進一步改進抗體，添加更多成分以全面抵抗眼鏡蛇毒液，最終目標是研發出一種能夠對抗所有蛇毒的抗蛇毒血清。

    科學家針對弗里德（Tim Friede）的血液進行分析並研發抗毒血清，目前已進入動物實驗階段。（美聯社）

    科學家針對弗里德（Tim Friede）的血液進行分析並研發抗毒血清，目前已進入動物實驗階段。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播