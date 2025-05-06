85年前老門票竟能用！日本男赴大阪世博換票 成功「跨越時代進場」

原訂1940年舉辦的「紀元2600年記念日本萬國博覽會」票券，如今仍保存完整，成為歷史見證。（擷取自X）

2025/05/06 19:22

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大阪世博甫開幕，一名日本男子竟拿著85年前的舊門票成功入場！這張門票原為1940年預定舉辦、卻因戰爭中止的「東京萬博」回數票，男子親赴會場窗口兌換，出示老票換得兩張新票，讓一張幾乎成為歷史文物的門票，真正「跨越時代」進場。

綜合日媒報導，主辦單位「日本國際博覽會協會」表示，這名武縄先生來自東京都杉並區，是一名熱愛收藏世博相關物品的上班族。今年3月他在二手平台Mercari，以8000日圓（約新台幣1675元）買下這本回數票。5日上午親赴窗口詢問後，主辦單位證實開放兌換制度，順利讓他換得2張2025年大阪世博入場券，舊票也在登記後退還給他。

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日本國際博覽會協會表示，這項措施早在1970年大阪世博、2005年愛知世博也曾實施，這次同樣接受兌換，是為了延續世博歷史精神，讓當年無法實現的「幻之萬博」得以在今日重生。武縄先生受訪時則表示，「能用85年前的門票入場真的非常感動，是一輩子難忘的回憶。」

所謂的「東京萬博」原為紀念神武天皇登基2600週年，也是日本首次主辦的世博會。當年共發行約100萬本回數票，每本含12張，售價10日圓（約等於當今1萬7千日圓），後因日中戰爭爆發中止，被後世稱為「幻之萬博」。

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