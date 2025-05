美國7歲男童半夜偷開車 載妹妹行駛14公里買麥當勞

2025/05/06 19:26

〔即時新聞/綜合報導〕美國猶他州一名7歲男童為了吃到麥當勞(McDonald's),日前竟趁著半夜媽媽熟睡後,偷偷開走家中休旅車,載著5歲妹妹一起外出「兜風」,男童一路開了9英里(約14公里),直到撞上停車場的其他車輛後才停下。男童媽媽直到警方上門,才得知兒子闖下大禍,強調會讓兒子「禁足一輩子」以示懲戒。

綜合外媒報導,這起事件發生在上月27日,猶他州奧格登(Ogden)警方在當天上午8點接獲民眾報案,指出有一輛白色SUV休旅車「危險駕駛」,讓民眾十分憂心,「因為該車輛的司機是個孩子,無法順利開在車道上」,警方擔心孩子受到驚嚇,因此並未打開警笛驅車追捕,而是請同仁緩緩跟隨這輛車,以便調查目的地。

最終,這輛休旅車先是撞到一處停車場,再撞上一輛車才停下,尾隨其後的警方立即上前檢查,發現車上駕駛竟是一名7歲男童,他還載著5歲妹妹同行。男童向警方坦承,自己很想吃麥當勞,所以在半夜從克利爾菲爾(Clearfield)的家中開車前往;警方調查後發現,男童駕車到離家9英里外的地方,沿途還經過多個轄區和高速公路。

所幸這2名孩童並未受傷,醫務人員對他們進行各種評估後,再由警方將他們安全地送到警察局與監護人團聚。

兄妹倆的母親布希(Whitney Bush)是一名單親媽媽,她受訪時透露,自己直到警方上門通知,才發現孩子們失蹤了,「我想沒有人會在早上醒來,或是平常會去想,自家孩子會像玩《俠盜獵車手》一樣把車開走。」

布希強調,事發當晚她有確認孩子們已乖乖躺在床上入睡,自己才回房休息。同時,布希對於兒子聲稱「想吃麥當勞」才做出這件事的說法,感到十分懷疑,因為她們住家附近就有一間麥當勞,而且兒子開車外出的路途上,可能至少路過5、6家麥當勞,加上兒子後來撞上其他車輛後,竟還下車朝受害者比中指,態度非常不禮貌。

布希指出,兒子雖然跟她說自己開車時,有記得繫上安全帶,但她「無論如何」都不會對兒子這一次的行為感到驕傲。另外,儘管事後警方與受害車主,看在男童還年幼的份上,並未對他的違法行為提出任何指控,但布希已經計畫好讓兒子從事社區服務,來彌補他犯下的危險罪行,「他現在完蛋了,很可能會被禁足一輩子。」

