美國7歲男童半夜偷開車 載妹妹行駛14公里買麥當勞

美國猶他州一名7歲男童因為想吃麥當勞，竟趁著半夜媽媽熟睡後，偷偷開走家中休旅車，載著5歲妹妹一起外出「兜風」。麥當勞示意圖。（資料照，法新社）

2025/05/06 19:26

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州一名7歲男童為了吃到麥當勞（McDonald's），日前竟趁著半夜媽媽熟睡後，偷偷開走家中休旅車，載著5歲妹妹一起外出「兜風」，男童一路開了9英里（約14公里），直到撞上停車場的其他車輛後才停下。男童媽媽直到警方上門，才得知兒子闖下大禍，強調會讓兒子「禁足一輩子」以示懲戒。

綜合外媒報導，這起事件發生在上月27日，猶他州奧格登（Ogden）警方在當天上午8點接獲民眾報案，指出有一輛白色SUV休旅車「危險駕駛」，讓民眾十分憂心，「因為該車輛的司機是個孩子，無法順利開在車道上」，警方擔心孩子受到驚嚇，因此並未打開警笛驅車追捕，而是請同仁緩緩跟隨這輛車，以便調查目的地。

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最終，這輛休旅車先是撞到一處停車場，再撞上一輛車才停下，尾隨其後的警方立即上前檢查，發現車上駕駛竟是一名7歲男童，他還載著5歲妹妹同行。男童向警方坦承，自己很想吃麥當勞，所以在半夜從克利爾菲爾（Clearfield）的家中開車前往；警方調查後發現，男童駕車到離家9英里外的地方，沿途還經過多個轄區和高速公路。

所幸這2名孩童並未受傷，醫務人員對他們進行各種評估後，再由警方將他們安全地送到警察局與監護人團聚。

兄妹倆的母親布希（Whitney Bush）是一名單親媽媽，她受訪時透露，自己直到警方上門通知，才發現孩子們失蹤了，「我想沒有人會在早上醒來，或是平常會去想，自家孩子會像玩《俠盜獵車手》一樣把車開走。」

布希強調，事發當晚她有確認孩子們已乖乖躺在床上入睡，自己才回房休息。同時，布希對於兒子聲稱「想吃麥當勞」才做出這件事的說法，感到十分懷疑，因為她們住家附近就有一間麥當勞，而且兒子開車外出的路途上，可能至少路過5、6家麥當勞，加上兒子後來撞上其他車輛後，竟還下車朝受害者比中指，態度非常不禮貌。

布希指出，兒子雖然跟她說自己開車時，有記得繫上安全帶，但她「無論如何」都不會對兒子這一次的行為感到驕傲。另外，儘管事後警方與受害車主，看在男童還年幼的份上，並未對他的違法行為提出任何指控，但布希已經計畫好讓兒子從事社區服務，來彌補他犯下的危險罪行，「他現在完蛋了，很可能會被禁足一輩子。」

???????? 7-YEAR-OLD STEALS MOM’S CAR FOR MCDONALD’S RUN, FLIPS OFF DRIVER AFTER CRASH



He grabbed his 5-year-old sister and went full GTA-mode, stealing his mom’s car to hit up McDonald’s.



He drove through multiple towns, dodged cops, ignored a traffic stop, and only stopped when he… pic.twitter.com/y5wBlLGlt1 — Mario Nawfal （@MarioNawfal） April 30, 2025

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