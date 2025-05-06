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    川普遇刺子彈照震撼全球！《紐時》攝影師拿下普立茲獎

    《紐約時報》攝影師密爾斯（Doug Mills）憑藉川普遭遇槍擊的照片，獲得2025年普立茲獎「突發新聞攝影獎」的殊榮。（擷取自@danbayens/X）

    《紐約時報》攝影師密爾斯（Doug Mills）憑藉川普遭遇槍擊的照片，獲得2025年普立茲獎「突發新聞攝影獎」的殊榮。（擷取自@danbayens/X）

    2025/05/06 18:03

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「新聞界奧斯卡」美國普立茲獎（Pulitzer Prizes）5日公布2025年得獎名單，《紐約時報》（The New York Times）攝影師密爾斯（Doug Mills）獲頒「突發新聞攝影獎」，他以一張捕捉美國前總統川普在去年競選造勢中遭遇暗殺、子彈擦過右耳瞬間的照片，贏得評審高度肯定。

    根據《福斯新聞》報導 ，2024年7月13日，川普出席位於賓州巴特勒市的競選集會，卻在演講期間遭遇槍擊。紐時攝影師米爾斯當時就在現場，正用Sony a1相機搭配廣角鏡頭拍攝川普於舞台上的畫面，背景是一面飄揚的大型美國國旗。突然一聲槍響劃破空氣，川普隨後在特勤人員掩護下，舉拳高喊「戰鬥，戰鬥，戰鬥」並離場，現場畫面震撼全球。

    米爾斯先前接受媒體採訪時表示，他當時聽到砰一聲，還在按快門，接著看見川普摸了耳朵，露出驚訝表情的同時看著手上的血並蹲下，「我心想，天啊，他真的中槍了。」他馬上將照片傳回編輯室，提醒同事仔細查看每一張影像。約5分鐘後，米爾斯接到同事電話，「你不會相信的，我們確實看到一顆子彈正從川普腦後飛過。」我當下只有一個反應「天啊」。

    去年7月13日，川普出席位於賓州巴特勒市的競選集會，卻在演講期間遭遇槍擊。（美聯社）

    去年7月13日，川普出席位於賓州巴特勒市的競選集會，卻在演講期間遭遇槍擊。（美聯社）

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