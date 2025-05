川普遇刺子彈照震撼全球！《紐時》攝影師拿下普立茲獎

2025/05/06 18:03

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕「新聞界奧斯卡」美國普立茲獎(Pulitzer Prizes)5日公布2025年得獎名單,《紐約時報》(The New York Times)攝影師密爾斯(Doug Mills)獲頒「突發新聞攝影獎」,他以一張捕捉美國前總統川普在去年競選造勢中遭遇暗殺、子彈擦過右耳瞬間的照片,贏得評審高度肯定。

根據《福斯新聞》報導 ,2024年7月13日,川普出席位於賓州巴特勒市的競選集會,卻在演講期間遭遇槍擊。紐時攝影師米爾斯當時就在現場,正用Sony a1相機搭配廣角鏡頭拍攝川普於舞台上的畫面,背景是一面飄揚的大型美國國旗。突然一聲槍響劃破空氣,川普隨後在特勤人員掩護下,舉拳高喊「戰鬥,戰鬥,戰鬥」並離場,現場畫面震撼全球。

請繼續往下閱讀...

米爾斯先前接受媒體採訪時表示,他當時聽到砰一聲,還在按快門,接著看見川普摸了耳朵,露出驚訝表情的同時看著手上的血並蹲下,「我心想,天啊,他真的中槍了。」他馬上將照片傳回編輯室,提醒同事仔細查看每一張影像。約5分鐘後,米爾斯接到同事電話,「你不會相信的,我們確實看到一顆子彈正從川普腦後飛過。」我當下只有一個反應「天啊」。

Still just unreal that Doug Mills captured it pic.twitter.com/F8MjwizqqD